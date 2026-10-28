¿Isabella Rojas demandará a Ernesto Chavana tras recibir brutal golpe en la cara? ¡La modelo rompe el silencio!

El accidente que protagonizaron Isabella Rojas y Ernesto Chavana en plena transmisión de Es Show sigue dando de qué hablar. Tras recibir el impacto de un dron en el rostro, la modelo colombiana conocida como ‘la Paisa’ en MTY decidió contar cómo se encuentra realmente y cuáles fueron las lesiones que sufrió. Mientras tanto, el conductor reapareció para asumir la responsabilidad del incidente ¿Que dijo?

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Ernesto Chavana estaba discutiendo con un compañero previo a patear el dron / Redes sociales

¿Qué le pasó a Isabella Rojas, la modelo que resultó herida por Ernesto Chavana en Es Show?

Ernesto Chavana protagonizó un aparatoso incidente durante el programa Es Show, transmitido el lunes 26 de octubre de 2026, cuando perdió la paciencia en plena dinámica y terminó pateando un dron que sobrevolaba el foro.

De acuerdo con lo difundido por la televisora, el conductor estaba molesto por el desempeño de su compañero Ángel Castro. En medio de la transmisión, lanzó una patada contra el dispositivo, que salió proyectado hacia donde se encontraba Isabella Rojas.

El dron impactó directamente en el rostro de la modelo colombiana, conocida en redes sociales como ‘la Paisa’ en MTY. Tras el golpe, sus compañeros acudieron a auxiliarla, mientras Chavana cuestionó a los técnicos: “¿Ya ven lo que acaban de provocar?”.

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Paco Stanley era un machista, bully, acosador, drogadicto, mujeriego, lo que quieran, pero jamás hizo este tipo de pendejadas https://t.co/OupZt15gaz — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) October 27, 2026

¿Qué dijo Isabella Rojas tras sufrir heridas en los labios por el dron que pateó Ernesto Chavana?

Isabella Rojas rompió el silencio después del accidente que sufrió en Es Show. La modelo regresó a la transmisión tras recibir atención médica y explicó que el golpe le provocó dos cortadas en los labios.

Pese a lo aparatoso de las imágenes, la colombiana aseguró que se encontraba bien e incluso intentó quitarle tensión al momento con una broma dirigida al conductor:

“Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia (risas). Todo bien”. Isabella Rojas

Ante sus declaraciones, Ernesto Chavana volvió a disculparse públicamente y reconoció su responsabilidad por las lesiones: “Lo lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, me siento muy apenado por lo que acabo de hacer. Ofrezco disculpas”.

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¿Ernesto Chavana será despedido de Es Show por lesionar a Isabella Rojas? Esto dijo el conductor

Ernesto Chavana enfrentó fuertes críticas en redes sociales después de que se difundiera el video del accidente. Algunos usuarios exigieron su despido y sanciones por poner en riesgo la integridad de una compañera durante la transmisión.

Ante la controversia, el conductor reapareció en redes sociales para asumir su responsabilidad y aclarar que ni la televisora ni la producción tuvieron la culpa: “Aquí estoy dando la cara, no me escondo. Estoy consciente del error que cometí el día de ayer en patear un dron. Ofrecí disculpas a Isabella al aire y me hice responsable totalmente del acontecimiento”.

Chavana también aseguró que Isabella Rojas aceptó sus disculpas y reiteró que responderá por los gastos derivados del accidente. “Deslindé completamente al canal, a la producción y lo dije públicamente, me hago responsable porque este es un acto en el que yo si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”, sentenció. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su despido ni alguna sanción laboral.

¿Quién es Ernesto Chavana, el conductor de Es Show que provocó lesiones a una modelo?

Ernesto Chavana Cubos es uno de los conductores más conocidos de la televisión regiomontana. Nació el 7 de noviembre de 1967 en Monterrey, Nuevo León, y estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo.

Su carrera comenzó en Multimedios Radio en 1988, donde trabajó en transmisiones deportivas y como cronista de béisbol y fútbol. Su trayectoria lo llevó a cubrir los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006, además de formar parte de Telediario Nocturno.

Con el tiempo, Ernesto Chavana dio el salto al entretenimiento con programas como Las Noches del Fútbol, Mitad y Mitad, Bailadísimo y Es Show, emisión que conduce desde hace más de una década. Sin embargo, ahora su nombre vuelve a generar conversación por el accidente que dejó lesionada a Isabella Rojas.

Aunque la modelo aseguró que se encontraba bien y aceptó las disculpas, el video del golpe continúa provocando cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la transmisión y las medidas de seguridad dentro del foro.