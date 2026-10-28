Modelo mexicana pierde el bebé que estaba esperando, a solo semanas de anunciar embarazo: “Vuela alto, bebita”

Las redes sociales se mantienen consternadas por la muerte de ‘Komanche’, el querido streamer salvadoreño que se quitó la vida en su casa de Monterrey.

Por otro lado, durante las últimas horas trascendió que una querida modelo e influencer mexicana reveló la pérdida del bebé que esperaba. El anuncio lo hizo con un desgarrador mensaje en redes sociales, recibiendo el respaldo y palabras de apoyo de sus seguidores y amigos.

Modelo mexicana anuncia pérdida de su bebé / Especial

¿Quién es la modelo mexicana que sufrió la pérdida de su bebé?

Se trata de la modelo, influencer y blogger Isabel Jaime de Perusquía, quien es originaria de Nuevo León. Mediante una publicación en redes sociales, Isabel compartió con sus seguidores la noticia que enluta a su familia.

La joven había publicado hace apenas dos semanas que habían sido bendecidos con un nuevo embarazo, por lo que se mostraban felices con la noticia:

¡Comienza un nuevo capítulo y estamos MÁS LISTOS QUE NUNCA para recibir esta bendición de Dios! ¡¡¡Ya quería compartir esta historia con ustedes pues son parte de la familia!!! Isabel Jaime

Ese mismo mensaje causó que sus millones de seguidores y colegas del ámbito mostraran su entusiasmo a la noticia, incluso comenzando la tradicional pregunta. ¿Será niño o niña?

Te puede interesar: Lidia Ávila sufrió la muerte de su bebé y la recuerda en redes sociales con triste mensaje: “Un ángel eterno”

Isabel Jaime anunciando su embarazo / Redes sociales

La modelo e influencer Isabel Jaime se despide de su bebé

Lejos de una noticia bonita o algún evento de moda, la modelo Isabel Jaime compartió en sus cuenta oficial de Instagram, una imagen que inundó de tristeza a la comunidad digital; la muerte de su bebé.

A solo tres meses de saber que sería madre nuevamente, se despidió de su “bebita” con conmovedor mensaje:

VUELA ALTO, BEBITA. Después de tres meses en mi panza decidiste regresar al cielo, nos regalaste memorias mágicas en familia y viniste a enseñarnos tanto. ¡Gracias por estos tres meses mágicos te amamos! Isabel Jaime

Según el mismo texto, una visita a su ginecólogo hizo que tanto ella como su pareja, se pudieran dar cuenta que el corazón de su pequeña ya no estaba latiendo:

Ayer fui al ginecólogo y nos dimos cuenta que el corazón de mi bebé había dejado de latir. Estamos unidos en familia para vivir este luto. (...) Pudimos enterarnos que era una niña y ahora tenemos una angelita en el cielo. Isabel Jaime

Algunas figuras del espectáculo y las redes sociales compartieron su pésame en el post:



Jimena Longoria: “ Te abrazo fuerte ”,

”, Ana Mireles: “ Te abrazo fuerte, chiquita ” y,

” y, Adriana Huerta: “ Te abrazo el corazón ”.

Fue así que Isabel se despidió de su pequeña, quien la acompañó por los más recientes tres meses.

Lee: Famoso cantante anuncia la dolorosa perdida de su bebé a solo 4 días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

¿Quién es Isabel Jaime?

Isabel Jaime se abrió camino como modelo y blogger de moda, y fue construyendo una comunidad en redes sociales, la cual, ya supera los millones de seguidores entre diferentes plataformas.

Su contenido se centra en consejos de moda, belleza, estilo de vida y viajes, mostrando también diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

Como parte del aspecto profesional, Isabel lanzó su propia línea de ropa y productos de belleza, con lo que pasó de ser creadora de contenido a empresaria.

Tal vez te interese: Muere famosa modelo a los 32 años durante revisión médica de su bebé; revelan sus últimos momentos