Aarón Mercury tenía proyecto pendiente con ‘Komanche’, tras muerte del streamer, NO se llevará a cabo: ¿Qué era?

La muerte de ‘Komanche’ ha dejado devastadas a figuras del mundo de las redes sociales, una de ellas; Aarón Mercury. Tras revelarse que el querido streamer fue hallado sin vida, las muestras de cariño no se hicieron esperar, y fue el exparticipante de La casa de los famosos México el que habló al respectó y contó que tenían un proyecto pendiente. ¿Cuál era?

El youtuber y streamer, ‘Komanche’, murió en Monterrey / Redes sociales

¿De qué murió ‘Komanche’ famoso streamer latino?

La repentina muerte del streamer salvadoreño, ‘Komanche’ en Monterrey, dejó devastada a la comunidad digital que seguía de cerca el trabajo del también creador de contenido.

‘Komanche’ tenía varias situaciones de salud mental, incluso, en varias ocasiones se dijo triste, decaído y con una depresión que lo acompañó durante los últimos años, algo que, según muchos, empujó al streamer a terminar con su vida.

Aunque no hay una versión exacta por parte de la familia, los primeros reportes indicaron que fue hallado sin vida en su casa, pues vecinos se dieron cuenta de que su puerta estaba abierta.

Minutos más tarde, su mánager fue el que confirmó la muerte de ‘Komanche’ asegurando que el bullying recibido a lo largo de los años, fue la causa de que el salvadoreño interrumpiera su vida.

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¿De qué murió ‘Komanche’? / Redes sociales

Aarón Mercury preparaba contenido con ‘Komanche’ antes de la muerte del youtuber

Aarón Mercury, el famoso influencer y ahora actor mexicano, fue uno de los que reaccionó a la muerte de ‘Komanche’, a quien, según sus palabras, llegó a contactar para poder colaborar juntos.

Mercury reveló que él y el salvadoreño realizarían un stream juntos jugando videojuegos (lo que hizo famoso a ‘Komanche’), por lo que su muerte le cayó como un balde de agua fría, pues ese plan ya no podrá realizarse:

Teníamos un stream pendiente jugando, nunca sabes que va a pasar o lo que está pasando alguien, qué fuerte ver una noticia así. Que descanse en paz, se le extrañará. Aarón Mercury

Por otro lado, Aarón pidió a sus seguidores que, si conocen a un amigo, familiar o persona cercana que la esté pasando mal, le den el apoyo requerido, fiel creyente de que todo es temporal:

Estén pendientes de las personas que quieren y si estás pasando un mal momento recuerda que todo es temporal y siempre mejora, les mando mucha fuerza. Aarón Mercury

Su publicación fue acompañado con cientos de comentarios de despedida a ‘Komanche’, asegurando que una colaboración entre ambos podría haber sido muy buena.

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Aarón Mercury tenía pendiente un stream con ‘Komanche’ / Redes sociales

Esto decía ‘Komanche’ sobre Aarón Mercury

El primer vínculo entre ambos surgió durante una transmisión en vivo de ‘Komanche’ hace algún tiempo, cuando Aarón Mercury le hizo “raid” (que un streamer mande su audiencia a otro cuando termina su en vivo) al fallecido youtuber.

En aquel momento, ‘Komanche’ se mostró emocionado por lo sucedido y agradeció a Aarón por la acción:

Le mando saludos, es una gran persona, siempre se ha portado muy bien conmigo. Le agradezco mucho eso, se le quiere mucho, es un amor de persona, es un ángel ese güey. Se te quiere amigo, gracias por traerme a tu ‘team Mercury’. ‘Komanche’

Mientras esto pasa, muchos otros recuerdan que ‘Komanche’ fue acusado por otra influencer por presunto abuso, en una de las polémicas más fuertes de su carrera en los recientes meses.

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