Muerte de Komanche: Aarón Mercury explota vs. influencer por opinar sobre el streamer: “Cierra la boca”

El mundo de las redes sociales sigue conmocionado por la muerte de Komanche, un streamer de origen salvadoreño, a los 30 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de su residencia en Monterrey, Nuevo León. El suceso ha sido muy comentado en internet.

Y es que el hoy occiso fue acusado de presunto abuso contra mujeres, provocando que recibiera muchos comentarios negativos. Entre los que han dado su opinión se encuentra Aarón Mercury, quien dio su postura después otro creador de contenido conocido como ‘la Jose’ también hablara sobre el tema.

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Komanche murió a los 30 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como Komanche, era un streamer y creador de contenido que murió durante el pasado fin de semana. Según se reporta, sus vecinos notaron que la puerta de su casa estaba abierta desde la noche del sábado 24 de octubre, por lo que decidieron llamar a las autoridades.

La policía acudió el domingo 25 de octubre al hogar que rentaba en Paseo de Cumbres. Al revisar su casa, lo encontraron sin signos vitales en el baño. Aunque todavía falta que se realice la autopsia, informes extraoficiales dicen que no tenía signos de violencia y se cree que pudo haberse quitado la vida.

La noticia fue confirmada por su mánager y la familia, quienes han usado las redes sociales para compartir emotivos mensajes de despedida. En tanto que usuarios consideran que los culpables del deceso del influencer fueron los creadores de contenido que incentivaron las acusaciones de abuso en su contra.

El principal señalado ha sido WestCOL. Y es que el colombiano, además de solidarizarse con las presuntas víctimas y ofrecerse a pagar a sus abogados para que estas pudieran proceder legalmente, hacía mucho contenido contra Komanche.

Los fans sostienen que las mujeres que acusaron al salvadoreño no tenían pruebas y recordaron que este hasta mostró evidencias mostrando su inocencia. Afirman que los constantes ataques lo orillaron a tomar una “decisión fatal”.

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Komanche se habría quitado la vida / Redes sociales

Aarón Mercury explota contra ‘la Jose’ por opinar sobre la muerte de Komanche

Entre aquellos que se pronunciaron por la muerte de Komanche estuvo ‘la Jose’, un creador de contenido conocido por pelearse con otros influencers. A través de su cuenta de X, lamentó que el deceso del streamer causara más polémica.

“Un streamer se suicida por el odio y acoso que recibía. ¿La reacción de la gente? Seguir tirando odio y acosando a otras personas”. La Jose

Por supuesto, sus palabras causaron controversia. Aarón Mercury, así como otros internautas, lo tacharon de “hipócrita”, recordándole que él suele “acosar” a las personas en internet.

Aarón Mercury “El acosador número 1 hablando, la hipocresía hablando. Cierra la boca”.

Cabe mencionar que, en su momento, ‘la Jose’ atacó mucho a Mercury. Algunos fans hasta recopilaron varios tuits en los que el influencer decía que el mexicano “no sabía leer” y que era el “perrito faldero” de Alexis Ayala.

Hasta el momento, ‘la Jose’ no se ha pronunciado ante las críticas. Tan solo se limitó a bloquear los comentarios de sus posts.

Aarón Mercury habla de Komanche / Redes sociales

¿Por qué Komanche habría decidido quitarse la vida, según internautas?

El motivo por el que Komanche habría decidido quitarse la vida sigue siendo un misterio. De hecho, al menos de forma oficial, las autoridades no han confirmado esto. No obstante, sus seguidores han dicho que las supuestas denuncias falsas de abuso afectaron mucho al creador de contenido.

Tras viralizarse la noticia de su deceso, circuló un video en que el propio Komanche le pide a otro creador de contenido que le preste dinero. Comenta que lo necesita para pagar una deuda.

Y es que se sabe que el influencer perdió patrocinios a raíz de las acusaciones de abuso en su contra. Apenas en septiembre, la streamer Fernanda Vaal sostuvo haber sido violentada por él. Este último se defendió y hasta mostró conversaciones en las que, presuntamente, se comprueba que todo habría sido consensuado.

A pesar de todo, los comentarios de odio no cesaron. Luego de su muerte, se comenzó a decir que esta situación no solo le provocó una “depresión”, sino que también lo habría dejado con fuertes dificultades económicas.

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