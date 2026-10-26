Muerte del ‘Komanche': Filtran una FOTO del cuerpo del streamer tras confirmar su deceso y genera indignación

Luego de que salieran a la luz las acusaciones de abuso que el streamer ‘Komanche’ enfrentó antes de su muerte, se revivió un hilo de X en el que se muestran supuestas ‘fotos sin censura’ presuntamente del influencer.

Debido a que el contenido revivió tan solo unas horas después de que se confirmó el fallecimiento de ‘Komanche’ en su domicilio, la situación ya está generando indignación. ¡Te contamos los detalles!

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Muerte de ‘Komanche': una FOTO filtrada del cuerpo del streamer genera indignación. / Redes sociales

¿De qué murió el streamer ‘Komanche’ a los 30 años?

Tras darse a conocer la muerte del streamer ‘Komanche’, la Fiscalía de Nuevo León señaló que la muerte del influencer se investiga como un probable suicidio de ahorcamiento, aunque el caso permanece como ‘muerte a reserva de autopsia’; por lo tanto, la causa no está confirmada.

Cabe señalar que el hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del pasado 25 de octubre en una vivienda ubicada en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos se percataron de que la puerta del domicilio estaba abierta, por lo que se pensó que se trataba de robo; sin embargo, al ingresar al lugar, se encontró a ‘Komanche’ sin vida en el baño.

Horas después de los primeros reportes, información atribuida a la Agencia Estatal de Investigación señaló que el cuerpo fue encontrado en el patio trasero del domicilio, suspendido en una cuerda sujeta a una protección de la segunda planta del inmueble. Por el momento, las autoridades aún no determinan la causa.

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Muerte de ‘Komanche': una FOTO filtrada del cuerpo del streamer genera indignación / Redes sociales

¿Cuál es la foto del streamer ‘Komanche’ que está generando indignación en redes?

Además de la filtración de un video de los últimos momentos de vida de ‘Komanche’, en redes también ha comenzado a circular una foto que, presuntamente, el streamer le envió a una niña menor de edad años atrás. La información surge de un hilo revivido en X en el que se muestra un video de la supuesta conversación.

Muerte de ‘Komanche': una FOTO filtrada del cuerpo del streamer genera indignación. / Capturas de pantalla

De acuerdo con el hilo de X, a través de la misma plataforma se dieron a conocer una serie de conversaciones de Instagram en las que presuntamente ‘Komanche’ habla con una menor de edad y termina enviándole una ‘foto sin censura’, la cual ya está generando indignación en redes, pese a que la misma publicación aclara que todo podría ser FALSO.

Dicha información también muestra una comparación en la que se observa el cuerpo completo de ‘Komanche’ y la supuesta ‘foto sin censura’ del streamer, en la que se observa su parte íntima. Diversos usuarios han señalado que es un material completamente falso debido a algunas inconsistencias en la publicación. Además, tras la muerte del influencer, la supuesta filtración de la foto ha comenzado a generar debate.

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Posterior a que Komanche le mandara la fotopolla, toda la conversación cambiaria de tono. pic.twitter.com/ayOumNjQYo — INCOsky (@INCOsky) March 17, 2024

¿El streamer ‘Komanche’ enfrentó acusaciones de abuso antes de su muerte?

Ante la difusión de la supuesta ‘foto sin censura’ de ‘Komanche’, se revivió la acusación por parte de FernandaVaal que hizo en septiembre de 2026. A través de una transmisión en vivo, la influencer señaló que le habrían solicitado encuentros íntimos a cambio de eventos como ‘Squid Craft Games’.

Pese a que la creadora de contenido no mencionó nombres, diversos usuarios comenzaron a mencionar que se refería a ‘Komache’. Ante la polémica, el streamer realizó una transmisión en vivo en la que negó las acusaciones y mostró supuestas capturas en las que demostraba que su relación con la creadora de contenido fue consensuada.

Pese a que la supuesta ‘foto sin censura’ y el testimonio de FernandaVaal ocurrieron antes de la muerte de ‘Komanche’, han comenzado a tomar fuerza en las últimas horas, pero hasta el momento no hay pruebas de que el influencer esté relacionado con ambos casos.

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