Muerte del streamer ‘Komanche': Filtran inquietante VIDEO de sus últimos momentos de vida; ¿pidió ayuda?

El mundo de las redes sociales está de luto una vez más luego de que se confirmara la muerte del streamer ‘Komanche’ a los 30 años. Tras darse a conocer los primeros reportes, donde se señala que falleció el 25 de octubre, comenzaron a circular algunos videos sobre cómo vivió sus últimos momentos. ¡Te contamos los detalles!

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Confirman muerte del influencer Komanche. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer ‘Komanche’ a los 30 años?

Durante la noche del 25 de octubre, se confirmó la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como ‘Komanche’. Los primeros reportes señalaron que el streamer fue encontrado sin vida al interior de una casa que rentaba en Monterrey, Nuevo León.

Un reportero indicó que, debido a que los vecinos se habrían percatado de que la puerta del hogar permanecía abierta, se pensó que se trataba de un robo; sin embargo, al ingresar al lugar, se encontró al influencer sin vida en el baño de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han dado un reporte oficial sobre la muerte de ‘Komanche’; pero según el reportero que acudió al lugar, el hallazgo de su cuerpo habría ocurrido 24 horas después de su fallecimiento, información que aún no es confirmada.

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El Komanche murió a los 30 años. / RS, Canva

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida del influencer ‘Komanche’?

Tras darse a conocer el fallecimiento de ‘Komanche’, usuarios en redes comenzaron a difundir un breve video de una transmisión en vivo en la que hizo referencia a la salud mental y bromeó sobre las expectativas que tenía de su vida, comentarios que en un inicio fueron tomados como broma, pero ahora adquieren un significado diferente para sus seguidores.

En medio de una conversación con sus seguidores, ‘Komanche’ habló sobre el lanzamiento de un popular videojuego y aseguró que quería mantenerse en vida para poder jugarlo:

“Yo no me he ido de este mundo porque no me quiero ir de este mundo sin jugar ese pu** GTA. Es lo único que me mantiene vivo”. ‘Komache’

Posteriormente, volvió a hacer referencia a lo mismo, pero con nuevas expresiones, las cuales han comenzado a ser relacionadas con su muerte por algunos internautas. “La estoy alargando para llegar al GTA. Yo la estoy alargando para llegar…La neta, yo quiero llegar”.

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Si yo llego a escuchar a un amigo decir esto definitivamente le preguntaría como estás y porque dice eso...💔 pic.twitter.com/eFkeNahBOD — Droid (@DroidMASIVO) October 26, 2026

¿'Komanche’ estaba en tratamiento psiquiátrico?

En medio de la conmoción que ha generado la filtración de la llamada de su mejor amigo tras enterarse de la muerte del ‘Komanche’, otro de los fragmentos que más ha llamado la atención de la transmisión que hizo en sus últimos momentos de vida es cuando el creador de contenido hace alusión a unas pastillas.

Además de dejar claro su interés y emoción por un videojuego, el influencer menciona unos supuestos medicamentos psiquiátricos; sin embargo, no da más detalles. Por lo que, aunque al inicio todo fue tomado como “broma”, hoy toma un significado diferente. “Ni las pastillas que me da el put* psiquiatra, mam**".

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de la muerte del streamer ‘Komanche’, pero las redes se mantienen activas ante la difusión de nueva información.

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