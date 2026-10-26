Muerte de ‘el Komanche’: FILTRAN llamada de su mejor amigo tras enterarse de la noticia y rompe en llanto | VIDEO

A horas de confirmarse la trágica muerte de ‘Komanche’ en Monterrey, otra triste escena envuelve al mundo digital. Filtraron la llamada de uno de sus mejores amigos, luego de enterarse de la muerte del youtuber, en plena transmisión en vivo. ¿Cómo fue el momento?

¿De qué murió ‘Komanche’? / Redes sociales

¿Cuándo hallaron sin vida a ‘Komanche’, el famoso youtuber y streamer?

La muerte de ‘Komanche”’, como se conocía al streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, causó conmoción en toda Latinoamérica. Según distintos reportes, el creador de contenido fue hallado sin vida en una casa que rentaba en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, durante la noche del domingo 25 de octubre de 2026.

Un reportero que estuvo en el lugar contó que unos vecinos vieron la puerta del domicilio abierta y pensaron al principio que se trataba de un robo. Al entrar, encontraron al influencer sin vida en el baño.

Según algunos detalles que han trascendido, el streamer habría fallecido desde la noche del sábado, pero al no ser buscado, su cuerpo fue hallado un día después ante la falta de respuesta.

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Murió ‘Komanche’, el querido streamer y youtuber / Redes sociales

Así se enteró un amigo de ‘Komanche’ de la muerte del streamer

La comunidad digital sigue consternada por la muerte de ‘Komanche’, el famoso streamer salvadoreño que compartía videos, realizaba transmisiones y hacía colaboraciones con otras figuras, una de ellas: ‘El Ded’.

‘El Ded’ es uno de los streamers mexicanos más conocidos a nivel mundial, y él ha colaborado en diferentes momentos con ‘Komanche’. Lejos de un momento de alegría y complicidad, ‘el Ded’ fue protagonista de una desgarradora escena.

Durante la noche del domingo 25 de octubre, un streamer conocido como “Daniel Zoom”, se encontraba transmitiendo en vivo cuando recibió una llamada, y al poner el altavoz se escucha a alguien decir: “ Daniel, ¿no estás en directo, verdad? ”, con voz entrecortada.

Fue ahí que muchos notaron que se trataba de ‘el Ded’, hasta la misma publicación lo describía:

Se filtra llamada con elded (llorando) cercano a #Komanche. Eso confirmaría 100% que el influencer y streamer si falleció. X: Gorilon F.E.S

Posteriormente, el streamer pidió que muteara (silenciara) la transmisión para poder dar a conocer la noticia. Minutos más tarde, el directo desapareció y fue borrado por completo de la plataforma.

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Se filtra llamada con elded (llorando) cercano a #Komanche eso confirmaria 100% que el influencer y streamer si fallecio 🕊️🕊️🕊️#Kick #LIVE #twitch @TioShurOficial @fley_es @maurg1 https://t.co/jhgTTZb4K8 — Gorilon F.E.S (@Fes_117) October 26, 2026

¿Quién era ‘Komanche’ y qué contenido hacía?

Carlos Mauricio Gómez era un streamer salvadoreño de apenas 30 años, quien dedicaba casi su vida entera al mundo digital, haciéndose conocido por sus transmisiones y reviews sobre videojuegos.

Lo anterior lo catapultó como una de las figuras más importantes del streaming en español, alcanzando a superar los dos millones de seguidores entre sus diferentes cuentas de redes.

Radicado en Monterrey desde hace varios años, ‘Komanche’ tenía varios proyectos en puerta. El también influencer protagonizó diferentes momentos icónicos, uno de ellos, una llamada con Bad Bunny en pleno video de Ibai Llanos, uno de los momentos que describió como “de los mejores de su vida”.

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