Querida actriz murió en un asalto junto a su exesposo durante unas vacaciones: su hija resultó herida

A lo largo de los años, el mundo artístico se ha visto conmocionado ante la pérdida de grandes celebridades. Ya sea por alguna enfermedad como el caso de Lua Blanco (actriz que trabajó en la versión brasileña de ‘Rebelde’), o víctima de un crimen atroz.

En esta ocasión, recordaremos a Mónica Spear, una actriz y modelo de origen venezolano. Si bien su trayectoria fue relativamente corta, se logró posicionar como una de las famosas más reconocidas en el mercado hispanohablante.

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Mónica Spear murió en 2014 / Mezcalent

¿Quién era la actriz Mónica Spear?

Mónica Spear nació el 1 de octubre de 1984 en Venezuela. Durante su juventud, se mudó a Estados Unidos, país donde pudo estudiar arte dramático. Se desempeñó como actriz y modelo. También colaboró en causas altruistas.

Debutó como modelo en 2004. Ganó el título de Miss Venezuela y en 2005 representó a su país natal en la edición de Miss Universo de ese año. Quedó en cuarto lugar.

Al año siguiente, comenzó su carrera como actriz en la telenovela ‘El desprecio’. Posteriormente tuvo su primer protagónico en el melodrama ‘Mi prima Ciela’, lo que le abrió las puertas a más producciones nacionales e internacionales.

En medio de todo esto, se casó en 2008 con Thomas Henry Berry. Tuvieron una hija ese mismo año. Se divorciaron en 2012.

La fama internacional llegaría en 2011, cuando fue contratada por la cadena Telemundo para protagonizar ‘Flor Salvaje’. En este proyecto tuvo la oportunidad de trabajar con grandes personalidades como Tony Dalton y Roberto Manrique.

Su último trabajo fue en 2013, en el melodrama ‘Pasión prohibida’, el cual es considerado como una de las telenovelas más exitosas de Telemundo.

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¿Quién era Mónica Spear? / Mezcalent

El asesinato de la actriz Mónica Spear y su exesposo

El asesinato de Mónica Spear se suscitó el 6 de enero de 2014. En aquel entonces, la actriz estaba de vacaciones junto a su exesposo Thomas y la hija de ambos en Venezuela. La expareja buscaba reconciliarse en este viaje.

Mientras transitaban por la Autopista Valencia - Puerto Cabello, su vehículo se averió por obstáculos que pusieron los delincuentes en el camino. Mientras esperaban a la grúa, los criminales salieron de su escondite con la intención de asaltarlos. La celebridad y el resto de su familia se resguardaron en el coche.

Al ver esto, los responsables empezaron a disparar en múltiples ocasiones, provocando las muertes de Mónica y su exesposo. La menor fue la única que sobrevivió con una herida en la pierna.

Cuatro días después de los hechos, los restos de los fallecidos fueron enterrados en el Cementerio del Este, ubicado en Caracas. En tanto que las autoridades abrieron una carpeta de investigación para atrapar a los culpables.

A lo largo de los años, se detuvo a un total de 11 personas. Fueron acusados por el delito de homicidio calificado y se les dieron diversas condenas que iban desde los 4 hasta los 30 años. El caso fue cerrado oficialmente en 2020.

Mónica Spear y su exesposo habían ido de vacaciones a Venezuela / Redes sociales

¿Qué pasó con la hija de la actriz Mónica Spear?

Actualmente, la hija de la actriz Mónica Spear tiene 18 años. Tras la muerte de sus padres, quedó a cargo de sus abuelos maternos, quienes se la llevaron a Estados Unidos tras obtener su custodia.

Debido a que la joven está alejada del mundo del espectáculo, no se sabe mucho de ella. Lo último que se conoce es que, en 2022, fue adoptada por su tío materno y la esposa de este. También se ha reportado que ahora vive en México.

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