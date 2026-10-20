Muere Carlos Miguel: Actor y villano de telenovelas mexicanas dejó la pantalla tras secuestro, ¡así vivía!

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto murió la noche del lunes 19 de octubre. Muchos recuerdan a Carlos en el elenco de muchas producciones televisivas en las décadas del 1980 y 1990. Todo cambió cuando el intérprete fue víctima de secuestro. ¿Qué pasó con él en los últimos años?

Murió el actor Carlos Miguel / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte del actor Carlos Miguel?

El fallecimiento del actor Carlos Miguel fue dado a conocer por el también actor, Roberto Tello, quien lo despidió durante la madrugada de este martes con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram:

Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho. Roberto Tello

Le publicación pronto se hizo viral, ya que Carlos Miguel era una importante figura de la televisión varios atrás. Sin embargo, muchos no sabían que se había alejado del medio por delicados sucesos.

De manera casi inmediata, miles de personas reaccionaron a la noticia y despidieron a Carlos Miguel, pues varios de sus personajes dejaron huella en la TV. Hasta el momento, no se saben las causas de su fallecimiento, ni su familia ha revelado más detalles .

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Roberto Tello dio a conocer la muerte de Carlos Miguel / Redes sociales

Secuestro al actor Carlos Miguel hizo que se alejara del medio

El actor Carlos Miguel se alejó del medio desde hace varios años, y aunque habló de la falta de oportunidades como una de las principales causas de su alejamiento, fue el secuestro el que terminó por “reventar todo”.

En una plática con el programa De primera mano en el 2019, Carlos señaló que ya no tomó acciones legales debido a que lo amenazaron con sus hijas, ya que los criminales tenían fotos de ellas. Además, relató que su secuestro sufrió algunos cambios, uno de ellos, de tiempo:

Ya no di seguimiento porque tenían fotos de mis hijas, me agarraron con fotos de mis hijas. Yo ya no quise hacer nada. Fueron cuatro días, iba a ser algo exprés, y se hicieron cuatro días. Estamos todo bien, yo si acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones. Carlos Miguel

Alejado de todo, el actor tomó el camino del comercio, y desde hace años vendía tacos en un puesto callejero, otra de las situaciones que lo volvieron a poner en el ojo público.

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¿Qué telenovelas de Carlos Miguel fueron las más conocidas?

La carrera del actor Carlos Miguel comenzó hace unos 40 años, y desde ese momento se hizo un habitual en telenovelas de Televisa, obteniendo papeles, en su mayoría, como villano.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:



Dos mujeres, un camino,

Volver a empezar,

Soñadoras,

Amigas y rivales,

Muchachitas,

Las vías del amor,

La verdad oculta y

y Mujer de madera.

También apareció en episodios de Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Según algunos registros retomados de Infobae, su último trabajo en televisión habría sido un capítulo de Como dice el dicho, transmitido en 2018. Después de ese proyecto, no se conocieron nuevos créditos.

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