Muere famoso actor de telenovelas a los 59 años tras luchar contra el cáncer; así lo despidieron

En medio del luto por la muerte de Jorge Kahwagi, exboxeador y exparticipante de ‘Big Brother VIP’, se confirma el fallecimiento de un famoso actor de telenovelas. Se trata de Mark Mortimer, mayormente conocido por su participación en el melodrama ‘Another World’, quien falleció a los 59 años. Te contamos todo lo que se sabe.

No te pierdas: Tras golpiza y amenaza de muerte, el productor Antonio Escobar sale a la calle con guardaespaldas

El actor Mark Mortimer murió a los 59 años / Redes sociales

Así anunciaron la muerte del actor Mark Mortimer a los 59 años

El pasado 5 de octubre, diversos medios internacionales dieron a conocer la muerte del actor Mark Mortimer a los 59 años. Según se informó, la propia familia del histrión habría lanzado un comunicado confirmando el hecho.

Mencionaron que Montier falleció el pasado 23 de septiembre tras luchar contra el cáncer. Si bien no se especificó de qué tipo era, se señaló que había sido diagnosticado en 2024. En el mensaje, los familiares destacaron su valentía ante su condición y lo describieron como una “excelente persona”.

“Mark Mortimer vivió muchas vidas en una sola… Fue veterano del ejército, modelo, actor, emprendedor y constructor. Fue esposo, padre, hijo, hermano y amigo. Era curioso y decidido, dispuesto a arriesgarse, a empezar algo nuevo, a cambiar de rumbo y a resolver las cosas sobre la marcha. Pero de todos los títulos que Mark ostentó a lo largo de su vida, los dos que más le importaban eran esposo y padre”, se lee.

Concluyeron el escrito deseándole un buen descanso y hablando sobre la gran fe que tenía en Dios: “Mark afrontó el final de su vida con la misma fe con la que la vivió. Su confianza no provenía de creer que todo saldría como él quería, sino de saber adónde iba. Creía en Jesús. Creía en la promesa del Cielo. Y al acercarse el final de su vida terrenal, esa fe le dio paz”, sentenciaron.

Lee: Anuncian muerte de cantante de regional mexicano y lo despiden: Filtran VIDEOS de últimas presentaciones con vida

El actor Mark Mortimer fue diagnosticado con cáncer en 2024 / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras del actor Mark Mortimer?

El actor Mark Mortimer se había mantenido alejado de los reflectores desde la década de los 2000, por lo que no se sabe con exactitud cuáles fueron sus últimas palabras. No obstante, y de acuerdo con sus familiares, falleció de forma tranquila en su residencia de Illinois, Estados Unidos.

Si bien ya no estaba trabajando en la industria del espectáculo, el actor dio de qué hablar en los últimos años por su labor altruista. Él y su esposa, Christie, fundaron una asociación para ayudar a aquellos pacientes de cáncer que no podían acceder a los tratamientos por cuestiones económicas.

“A lo largo del proceso de Mark, conocimos a muchísimas personas que deseaban más opciones, pero no sabían a dónde acudir, no podían costear la atención o les decían que sus preguntas no correspondían a los entornos tradicionales. La carencia era evidente y profundamente personal”, resaltó en el comunicado.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que los fans no han dudado en usar las redes sociales para solidarizarse con la familia y desearle todo lo mejor en su luto.

Se desconoce cuándo o cómo fue el funeral de Mark Mortimer / Redes sociales

¿Quién era el actor Mark Mortimer?

Mark Mortimer fue un actor de origen estadounidense. Comenzó su carrera en la década de los 90, tras servir en el ejército de su país. Su papel debut fue en la telenovela ‘Another World’, interpretando a Nick.

Después tuvo breves apariciones en producciones como ‘Spin City’, ‘Welcome to New York’ y ‘The Nowhere Man’. En 2005 se retiró de la actuación para dedicarse a la construcción y el altruismo. Le sobreviven su esposa y su hija.

Mira: Muere a querida cantante infantil días después de su último concierto: ¿Qué le pasó?