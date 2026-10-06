Anuncian muerte de cantante de regional mexicano y lo despiden: Filtran VIDEOS de últimas presentaciones con vida

Han pasado apenas dos semanas de la muerte de Jesse Medina Jr., cantante del Grupo Invasión, quien perdiera la vida muy joven y con varios proyectos por delante. Grupo Intocable también le dedicó unas emotivas palabras.

El mundo de la música regional mexicana vive una terrible pérdida, luego de que se confirmara la repentina muerte de un cantautor, integrante de una reconocida banda nacional. La noticia fue dada por la propia agrupación, generando miles de reacciones en redes. Te contamos todos los detalles.

Confirman muerte de cantautor de música regional mexicana / Canva

¿Qué cantante de regional mexicano, integrante de la Banda tierra mojada, murió recientemente?

Durante las últimas horas trascendió que el cantante mexicano, Ulises Mondragón, parte de la reconocida Banda tierra mojada (que colaboró con Lila Downs), murió de manera repentina, según información del grupo.

La despedida a Ulises fue emotiva, pues la publicación que confirmaba su fallecimiento fue acompañada de un desgarrador adiós por parte de sus compañeros, deseando una pronta resignación a sus familiares y amigos:

Con profundo dolor y respeto, la familia de Banda Tierra Mojada lamenta la sensible partida de nuestro compañero y hermano de música, Ulises Mondragón. Compartir el escenario, la carretera y la pasión por el arte contigo fue un honor que guardaremos por siempre. Fuiste una voz que entregó el corazón en cada interpretación y una persona que dejó huella imborrable en nuestra historia. Banda tierra mojada

Algunos comentarios de internautas destacan que recientemente apareció en transmisiones en vivo, conviviendo con amigos y sin aparentes problemas. ¿Pasó algo después?

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Anuncian muerte de Ulises Mondragón, cantante de regional mexicano / IG: btierramojada

¿De qué murió el cantante Ulises Mondragón?

Hasta ahora, no se sabe las causas que llevaron al cantante, Ulises Mondragón, a su fallecimiento, motivo que ha llevado a sus seguidores a especular sobre lo que posiblemente ocurrió.

También se desconoce si el intérprete mexicano padecía alguna enfermedad o un problema de salud. Algunos se han ido a un mayor extremo y creen que pudo tratarse de un ataque directo, teoría que tampoco ha sido confirmada, por lo que todo se mantiene solo como rumor.

Fans de su música lo recordaron por su gran voz, y algunos colegas del ámbito realizaron homenajes en redes sociales, compartiendo videos de algunas de las presentaciones que Ulises comandó a lo largo de los años, incluyendo unas recientes.

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¿Quién era Ulises Mondragón, integrante de Banda tierra mojada?

Ulises Mondragón fue un cantante y compositor mexicano que desarrolló su carrera dentro del regional mexicano, y se convirtió en un intérprete reconocido tras su participación como vocalista de la Banda tierra mojada.

El cantante mantenía una relación sentimental con la madre de Carol Castro y Fer Durán (hermanas y reconocidas influencers), quienes también compartieron mensajes tras conocer la noticia.

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