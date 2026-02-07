Escalofriante sorpresa para Fer Durán, ex de Lapizito: le envían flores con imágenes intervenidas

La influencer Fernanda “Fer” Durán volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se difundiera un video en el que se muestra un inquietante regalo que recibió de manera anónima: un arreglo floral en forma de corazón que ocultaba un mensaje y fotografías intervenidas. El hecho generó atención inmediata entre seguidores y creadores de contenido que se encontraban con ella al momento de descubrir el contenido.

¿Quién es Fer Durán?

Fernanda Durán es una creadora de contenido mexicana que ganó popularidad en redes sociales a partir de 2020, principalmente en TikTok, plataforma donde comenzó a acumular miles de seguidores gracias a videos de estilo personal y colaboraciones con otros influencers. Posteriormente amplió su presencia digital hacia YouTube en 2021, consolidando su marca personal en distintas plataformas.

Nació el 17 de diciembre de 1996 en Guadalajara, Jalisco, y actualmente tiene 28 años. Forma parte de una familia vinculada al mundo digital y del entretenimiento. Su hermana, Carol Castro, también es creadora de contenido, mientras que su hermano Jorge Durán se ha desarrollado como cantante e influencer, lo que ha mantenido a la familia Durán con presencia constante en redes sociales.

En el ámbito personal, Fer Durán mantuvo una relación sentimental en 2022 con Fredy Ordaz, conocido como “Lapizito”, hermano de Aracely Ordaz, influencer identificada como “Gomita” y participante de “La Casa de los Famosos”. Tras el fin de esa relación, el nombre de Fer Durán comenzó a aparecer con mayor frecuencia en medios y redes, especialmente después de que ella misma relatara episodios difíciles vividos durante ese vínculo.

Fer Durán / Instagram

¿Qué pasó con las flores que recibió Fer Durán?

El nuevo episodio que colocó a Fer Durán en tendencia ocurrió tras la recepción de un arreglo floral anónimo. En un en vivo difundido en redes, se observa a la influencer acompañada de otros creadores de contenido, entre ellos Marquitos, Carol Castro, Gael y Maxito, cuando descubren que el obsequio contenía algo más que flores.

Al revisar la base del arreglo, encontraron una hoja con varias fotografías de Fer Durán posando junto a distintos jóvenes, aparentemente tomadas de redes sociales. En todas las imágenes, los rostros de los hombres estaban rayados con marcador. En la parte posterior de la hoja se leía la palabra “Mía”, sin mayor explicación.

Según lo mostrado, el arreglo no tenía firma ni tarjeta que indicara quién lo envió ni cuándo fue entregado con exactitud. La ausencia de datos sobre el remitente generó inquietud entre los presentes, quienes comentaron el hallazgo mientras se desarrollaba el video. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de la persona que envió las flores ni si Fer Durán presentó alguna denuncia relacionada con el hecho.

El video concluye invitando a los seguidores a comentar y compartir sus impresiones sobre lo ocurrido, lo que impulsó la conversación en redes sociales y amplificó el alcance del caso.

¿Qué otra polémica ha tenido Fer Durán con relaciones pasadas?

La atención mediática en torno a Fer Durán no es reciente. En agosto de 2024, la influencer se volvió tendencia luego de ofrecer una entrevista en el pódcast “Un tal Fredo”, donde relató que vivió durante más de un año una relación marcada por conflictos, agresiones psicológicas y físicas. Aunque en ese momento no mencionó nombres directamente, usuarios en redes sociales vincularon sus declaraciones con su relación pasada con Lapizito.

Durante la entrevista, Fer Durán narró episodios específicos, entre ellos discusiones que escalaron a forcejeos, jaloneos y mordidas, así como un incidente en el que, según su relato, intervino la policía tras un altercado ocurrido dentro de un vehículo. También mencionó que estas situaciones derivaron en rupturas temporales y reconciliaciones.

Además, la influencer declaró que durante esa etapa se distanció de personas cercanas, incluidos familiares y amigos, y que las discusiones eran frecuentes. Sus testimonios generaron una amplia conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las relaciones conflictivas y el impacto emocional que pueden tener en quienes las viven.

Desde entonces, el nombre de Fer Durán ha permanecido asociado a temas de relaciones personales, exposición digital y situaciones polémicas derivadas de su vida privada. El reciente episodio del arreglo floral anónimo se suma a ese historial de eventos que mantienen a la influencer bajo el escrutinio público.

Hasta ahora, Fer Durán no ha dado a conocer información adicional sobre el origen del regalo ni ha señalado públicamente a alguna persona como responsable.

