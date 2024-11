¿Lapizito enfrentará una demanda por parte de Ana Cisneros, su ex? Esto sabemos hasta ahora

El mundo de los influencers vuelve a estar en el foco mediático con una nueva controversia. Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, enfrenta graves acusaciones de violencia por parte de sus exparejas, Fer Durán y Ana Cisneros.

Este caso ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, mientras las afectadas comparten sus experiencias. ¿Qué tan graves son las acusaciones? ¿Realmente podría enfrentar una demanda? Aquí te contamos todos los detalles.

Las acusaciones iniciales: el testimonio de Fer Durán, ex de Lapizito

En agosto de este año, Fer Durán, influencer y exnovia de Lapizito, reveló detalles de su relación a través del pódcast “Un tal Fredo”. En este espacio, la joven describió situaciones de celos, control y abuso que habrían marcado su vínculo con el comediante. Según su relato, Lapizito llegó a extremos preocupantes, como reclamarle por fotografías de su sobrino recién nacido y presuntamente “secuestrarla” durante una discusión.

Durán aseguró que su relación estuvo plagada de episodios donde la violencia psicológica y emocional fueron constantes. Estas declaraciones encendieron las alarmas en la comunidad de seguidores, quienes comenzaron a cuestionar la conducta de Lapizito y a exigir respuestas.

Ana Cisneros refuerza las denuncias con nuevos señalamientos contra su expareja, el influencer, Lapizito

El escándalo tomó mayor relevancia cuando Ana Cisneros, otra expareja de Lapizito, también alzó la voz. A través de Instagram, compartió su experiencia, calificando su relación como “un infierno”. Según Ana, el comportamiento de Lapizito incluía manipulación, gritos y actos que la hacían sentir violentada.

En un video publicado en su perfil, Cisneros mostró una grabación donde el influencer admite haber tomado fotografías indebidas de amigas y compartirlas con otros. Estas declaraciones, junto con las de Fer Durán, dibujan un patrón de conducta alarmante.

Ana Cisneros evalúa demandar a Lapizito por presunta violencia

En una entrevista para el programa De primera mano, Ana Cisneros detalló los motivos que la llevaron a considerar una demanda contra Lapizito. Según sus declaraciones, la relación de cuatro meses estuvo marcada por agresiones psicológicas y verbales que comenzaron apenas semanas después de iniciar su romance.

“Fueron cuatro meses, estábamos saliendo… sus agresiones eran muy fuertes y yo decidí dejar las cosas así. Violencia siempre hubo, pero desde el comienzo era manipulación, gritos, ofensas e insultos a partir de las tres semanas”, compartió Ana.

La joven señaló que, al principio, pensó que Lapizito estaba buscando ayuda profesional para tratar su comportamiento, pero luego notó que su prioridad era cuidar su imagen pública más que asumir responsabilidades por sus actos.

“Yo pensé que había recapacitado, que tal vez estaba en terapia. Pero lo único que le importa es limpiar su imagen, sin importar dejar mal a las víctimas, sabiendo que sí las agredió”, afirmó.

Durante la entrevista, Ana reveló que ya está siendo asesorada por un equipo legal gracias al apoyo de su madre. Sin embargo, admitió que siente temor ante la complejidad del proceso judicial.

“Me estoy asesorando con los abogados. Mi mamá me está brindando su apoyo. Me comentaron que era un proceso muy difícil y la verdad me paralicé un poco”, confesó.

Aunque reconoce que el camino puede ser complicado, Ana expresó que su principal motivación es evitar que otras mujeres pasen por experiencias similares.

El anuncio de Ana sobre su intención de demandar a Lapizito marca un punto crítico en este caso, que ha acaparado la atención de los medios y redes sociales. Si bien el proceso apenas está en sus primeras etapas, las declaraciones de Ana han impulsado una conversación sobre la importancia de denunciar y la lucha por justicia en casos de violencia psicológica y emocional.

Mientras tanto, Lapizito continúa negando las acusaciones y enfocándose en su carrera, aunque las críticas hacia su figura pública siguen aumentando.

Lapizito se defiende y niega las acusaciones de sus exnovias

Ante la creciente presión mediática, Lapizito rompió el silencio y rechazó los señalamientos de ambas jóvenes. Durante una aparición en el pódcast “Ara entre nozz”, el influencer negó las acusaciones, asegurando que las pruebas presentadas fueron manipuladas.

“La gente sabe que existe el Photoshop y que las cosas se pueden alterar. Jamás actuaría de manera violenta contra una mujer”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que su relación con Fer Durán terminó por motivos personales y no debido a violencia. Según Lapizito, la decisión se debió a que no estaba listo para ser padre, un punto que marcó el final de la relación.

Por otro lado, su padre también salió en defensa del comediante, alegando que las denuncias eran un intento de las jóvenes por ganar fama. Sin embargo, Ana Cisneros desestimó estas declaraciones, asegurando que reflejan el mismo comportamiento manipulador que atribuye a Lapizito.

