Uzielito Mix arremete contra Lapizito, hermano de Gomita, tras acusaciones de agresión a su exnovia

Alfredo Ordaz, más conocido como Lapizito, está en medio de la controversia. Luego de que su exnovia, Fernanda Durán, exhibiera los presuntos maltratos que vivió durante su relación, Ana Cisneros, otra de sus exparejas, también lo acusa de maltrato y de haber hablado mal de Uzielito Mix.

A través de redes sociales, Cisneros declaró que el hermano de Gomita le tomaba fotos indebidas sus amigas y las compartía en la sección ‘close friends’ de Instagram. Cuando lo descubrió y le reclamó por lo sucedido, Lapizito se justificó diciendo que Uzielito Mix llegó a hacer lo mismo en su momento.

La joven aseguró que el reggaetonero es su amigo y la acusación del creador de contenido es falsa, afirmando que su expareja siempre busca la forma de desprestigiar a los demás.

“Se justificaba diciéndome que no importa porque él es él, no es ‘Uzielito Mix’. Él es una persona que siempre se defiende comparándose con otras, tanto física y económicamente, para hacerlos menos, siendo que Uziel es su amigo”, declaró.

Uzielito Mix lanza advertencia contra Lapizito

Tras las declaraciones de Ana Cisneros, Uzielito Mix usó su Instagram para lanzar un mensaje pidiéndole a Lapizito que, en cuanto se vean, le sostenga lo que dijo en su cara.

Por si esto fuera poco, el cantante mostró una serie de mensajes que le habría mandado al creador de contenido, en el que lo tacha de hipócrita y vuelve a exigirle que le “sostenga” la acusación que hizo en su contra.

Ante esto, Alfredo Ordaz le habría respondido que no tiene nada en su contra y espera el día en que puedan verse de frente para acabar con todos los “malos entendidos”.

“Yo no tengo nada malo qué decir de usted. Sin problemas, un día lo miro para platicar de frente. De mi parte, nunca ha habido nada contigo, rey”, escribió el joven.

Hasta el momento, Lapizito sigue sin dar declaraciones sobre las acusaciones de supuesta agresión por parte de sus exnovias. Sin embargo, en su momento, habló acerca de las primeras declaraciones de Fer Durán.

Así respondió Lapizito ante las acusaciones de agresión de su exnovia

A mediados de octubre, Lapizito utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones que su exnovia, Fer Durán, hizo en su contra durante la entrevista que tuvo en el pódcast ‘Un tal Fredo’. Según el creador de contenido, todos los señalamientos de su ex son falsos y advirtió que, en su momento, daría su versión de la historia.

“Mentira tras mentira. ¡El que calla otorga, este jueves viene toda la verdad! Mi versión de la historia”, dijo en aquel entonces. Sin embargo, ya no dio más declaraciones del asunto.

De igual forma, Gomita no se ha pronunciado directamente sobre las supuestas acciones de su hermano. No obstante, en una publicación en la que promocionaba los shows que daría con su otro hermano, Lapizin, escribió que no apoyaba el maltrato.

