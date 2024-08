Exnovia de Lapizito, hermano de Gomita, lo acusa de haberla violentado: “Me dobló el pie horrible”

En medio de la controversial participación de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, en ‘La casa de los famosos México’, su hermano Alfredo Ordaz, también conocido como Lapizito, es acusado de haber agredido físicamente a una expareja.

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Un tal Fredo’, Fernanda Durán, exnovia de Lapizito, relató el maltrató que habría sufrido por parte del creador de contenido.

De acuerdo con Durán, su expareja era tan celoso y posesivo que le llegó a reclamar por tener una fotografía de su sobrino, quien en ese momento tenía apenas unos días de nacido.

“Me decía: ‘Sí, sí le tengo celos’. No sé qué tenía con mi hermana que siempre me decía: ‘Si tu hermana fue la pen… que se dejó embarazar, y ahora sí estoy celoso, porque vas más con ese p… bebé que conmigo’. Dejé de ver a mi sobrino, porque él lo odiaba. Odiaba que yo estuviera con mi sobrino y me ponía muy nerviosa cada que iba a ver a mi sobrino porque sabía que era otra pelea” Fernanda Durán

Si bien en el pódcast no se mencionó el nombre de Lapizito, Carol Castro, hermana de la joven, confirmó en redes sociales que se trataba de él: “Yo no me llevo bien con esa basura. Sí fue él”.

Ex de Lapizito recuerda cuando el influencer la “secuestró”

Durante la conversación, Fernanda relató sobre el día en que, a raíz de una fuerte pelea, la había agredido físicamente y hasta le quitó su celular, con el objetivo de que no pidiera ayuda.

“Me agarra. Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu… madre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’”. Fernanda Durán

Según la influencer, el hermano de Gomita “disfrutaba” verla “humillada”, pues, desde su punto de vista, era la única forma en la que ella le podía demostrar su amor: “(Él me dijo) ‘Me vale que esto sea un secuestro. Es la única manera en la que me puedes decir que me amas y me pides perdón”, contó.

Fernanda también mencionó que vivía atemorizada: “Rezaba en que no me diera un mal golpe. Me dobló el pie horrible.”, dijo.

Si bien con el tiempo lo dejó, la joven señaló que su relación con Lapizito fue muy “tóxica”, pues él hasta le prohibía tomar sus medicamentos para la ansiedad, bajo el argumento de que quedaría “igual que su hermana, Gomita”.

¿Quién es Fernanda Durán?

Fernanda Durán es una influencer y hermana de Carol Castro, quien hace un tiempo tuvo un hijo con César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja.

Empezó a compartir contenido en redes sociales en 2020 y un año después decidió abrir su canal de YouTube, el cual actualmente cuenta con más de 345 mil seguidores.

Tuvo una relación con Lapizito en 2022 y, al menos en internet, todo parecía ir viento en popa. No obstante, terminaron su relación en 2023, sin dar muchas explicaciones.

Hasta el momento, Lapizito no se ha pronunciado sobre las acusaciones de su exnovia. Sin embargo, los internautas le han dejado saber su molestia en redes sociales, acusándolo de “maltratador” y “machista”.

