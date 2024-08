La hermana de Nodal no quiere a Ángela; ¡le preocupa que lo aleje de su familia e hija por complacerla!

Una amiga cercana a la familia de Christian Nodal (25 años) nos dijo que Ángela Aguilar (20) no tiene una buena relación con la hermana del cantante. Amely Nodal no asistió a la boda de su hermano el pasado 24 de julio en una hacienda en Cuernavaca.

“No quería hacer esto público, pero al ver que los medios de comunicación especulan sobre el tema, creo que es justo decir lo que realmente pasa en el entorno familiar Nodal-Aguilar”.

“Han circulado publicaciones que mencionan que Amely no sigue a Ángela en Instagram. Seguramente se imaginarán a qué me refiero con esto”.

La gran ausente en la boda fue la hermana de Nodal / Instagram: @pepeaguilar_oficial

“La verdadera razón por la que Amely no la sigue es porque no le cae nada bien. Entre ellas no ha habido conexión de ningún tipo. A veces las cuñadas tienen buena complicidad con las hermanas. Este no fue el caso”.

“Lo que pasa es que Amely no soporta a Ángela. Siente que es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada. No tiene los pies en la tierra. Cree que el mundo no la merece. Ese tipo de cosas no le gustan a ella (Amely)”.

Nuestro contacto reveló que a Amely no le gustó que Ángela se metiera en la relación de Christian y Cazzu. “Todos sabemos que cuando uno llega a integrarse a una familia totalmente diferente debe hacer méritos para ganarse la confianza de todos. O yo estoy acostumbrada a eso. Creo que Ángela siente que todos deben rendirle pleitesía. Está muy equivocada la niña. No ha hecho ningún esfuerzo por tener comunicación con su cuñada”.

La hermana de Nodal tenía mejor relación con Cazzu que con Ángela / FB: Cazzu y Ángela Aguilar

“Por esta razón Amely ha preferido mantenerse al margen. No ocasionar problemas a su hermano con ese tipo de cosas. Decidió no asistir a la boda por lo mismo. No le pareció la forma como se dio la relación. No le agradó que Ángela fuera ‘fan de su relación’ (ríe) y, tres doritos después, ya estuviera casada con su hermano”.

La hermana de Nodal no quiere que su hermano se aleje de la hija que tuvo con Cazzu por estar con Ángela

“También hay otro motivo por el cual no le termina de caer. Resulta que Ángela acostumbra a pasar mucho tiempo con su familia y evidentemente se lleva a su marido con ella. A Amely le preocupa que su hermano se aleje de ellos o de su hija por complacer a su esposa. Quieras o no, la niña necesita el afecto de su padre, más que una pensión alimenticia. Ángela es caprichosa y Nodal hace todo lo que pide. Lo trae comiendo de su mano. Nodal, desde hace varios meses, no ve a su hija”.

Además, aclaró que Amely siempre se llevó bien con su excuñada, Cazzu. “Amely tuvo una relación mucho más amena con Cazzu. Entre ellas sí hubo mucha química. Se llevaban muy bien. Además de que es la madre de su sobrina. Hay un cariño muy fuerte. Por obvias razones tuvieron que dejar de verse y de frecuentar, por respeto. Pero, por ejemplo, Amely sí la sigue en Instagram”.

“No sé si se lleguen a llevar bien Amely y Ángela. ¡Amely lo intentó! Un día estuvieron juntas en un show de flamenco y nomás no la tragó. Simplemente no hubo conexión”, concluyó.

