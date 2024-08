Reabre el caso de Sergio Andrade: ¡Karla de la Cuesta demanda por esclavitud!

Hace más de 20 años, el caso del llamado ‘clan Trevi- Andrade’ impresionó a la sociedad mexicana. Al productor y otras estrellas se les involucró en delitos como corrupción de menores y abuso s3...l. Los detuvieron en el año 2000 en Brasil y los extraditaron a Chihuahua. Cuatro años después, se comprobó la inocencia de Gloria Trevi y María Raquenel y fueron absueltas. Sergio Andrade fue condenado por tres delitos y pagó más de 1 millón a Karina Yapor. Ahora el caso vuelve a estar en boca de todos.

Karla de la Cuesta, una de las víctimas, lanzó este 20 de agosto el libro titulado Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad. En él, analiza el caso y expone los puntos de vista de 10 víctimas. El de aquellas niñas que, como ella, tenían el sueño de convertirse en cantantes, y cuya historia las llevó a lo más oscuro y vil.

En exclusiva para TVNotas, Karla nos cuenta: “Me siento muy contenta de este trabajo de investigación. Es un trabajo periodístico. Analicé el expediente de Chihuahua y la desesperanza de las víctimas”.

Le preguntamos por qué decidió alzar la voz tanto tiempo después. “Son varias razones. La primera, quería saber si México había hecho lo correcto en aquel entonces. Fueron 11 victimas que declararon y creo que no se hizo justicia. Conseguir el expediente fue un proceso legal y costó trabajo tenerlo. Después, al leer cada uno de los testimonios de las víctimas, me sentí sumamente adolorida de ver que no se les había escuchado y no se les dio la calidad de víctimas que merecían. Los resultados de las sentencias no habían sido conforme a lo que ellas habían relatado en estos sucesos tan dolorosos y graves”.

“Tenía la necesidad de que se contara la verdad de lo que relataron ante las autoridades. Me imagino que, a propósito, se han revuelto las piezas y han contado una historia falsa de lo que realmente ocurrió. Varios proyectos han sido revictimizantes, dolorosos y alejados de la realidad”.

“Esto empezó con los trámites para tener el expediente desde hace 7 años y ha sido muy complejo. Pero con la satisfacción de no ser una persona que se quedó en el silencio a pesar de que hayan pasado 20 años. Antes decidí guardar silencio debido a tanta presión e invasión a mi persona. Ahora me siento orgullosa de que puedo romper el silencio y contar todo”.

Se reunió con casi todas las chicas involucradas para que su caso no quede impune: “Más de 10 víctimas llevamos nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se le van a pedir cuentas a México sobre lo que se hizo en este caso, que dejó a más de 10 víctimas en total insatisfacción. Lo que vivimos es esclavitud y otros delitos”.

“El Estado mexicano está obligado a reabrir todos los casos sin importar edad, tiempo que hayan estado en el grupo, o los delitos que hayan vivido. La CIDH va a tener que mandarlo a las autoridades para saber si se tendrá que reabrir el caso”.

Escarbar en el pasado puede abrir heridas que estaban enterradas."Además de que el dolor no sanó, lo que ha ocurrido es vivir en la mentira. De esta no se nos ha permitido salir. Deseamos encontrar un país, autoridades y una sociedad lista para tratar este caso con la dignidad que siempre mereció y no se le dio. Siempre se trató con amarillismo cuando es un tema criminal. Por eso el libro de llama así. Porque México nos dejó en la oscuridad. ¿Qué hizo México con respecto a lo que cada una de las víctimas declaró?”.

Con la voz entrecortada y con miedo, espera que ahora sí, la gente vea las cosas como realmente ella las vivió: “Claro que tengo miedo, pero tengo más fuerza y determinación. Quiero que se haga justicia. Se determinará quién o quiénes serán responsables. No es algo que nosotras, como víctimas, podamos hacer. Sin embargo, conforme a los testimonios de las víctimas y los elementos jurídicos y procesos legales, se tendrían que reabrir todas las carpetas de investigación”.

“Mi hermana (Karola de la Cuesta) también está sacando su testimonio. No he podido leer su libro, pero estoy contenta y orgullosa de que ella también haya podido romper el silencio y hablar”, concluyó.

