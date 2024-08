Expareja de Lapizito ¿revela que le encontró mensajes comprometedores con un hombre?

La influencer Fernanda Durán ha revelado públicamente haber sido víctima de violencia física y emocional por parte de su expareja. A pesar de no revelar la identidad del sujeto, trascendió que se trata de ‘Lapizito’ hermano de Gomita la influencer que actualmente participa en La casa de los famosos México.

Durante su participación en el pódcast, ‘Hablemos de Tal’, la joven narró los episodios de violencia física y emocional que vivió durante una relación.

Fer Durán

“Me agarra. Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu… madre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’”.