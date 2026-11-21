Desafortunadamente el cáncer es una de las enfermedades más comunes de la actualidad, también padecida por grandes figuras del espectáculo como es el caso de Olga Sana, conductora, que tras diagnóstico de cáncer de mama decidió raparse.

Ahora, te contaremos sobre la historia de una de las protagonistas de la telenovela colombiana ‘Betty, la fea’, quien reveló como fue el día que se enteró que tenía cáncer, ¿de quién se trata y cómo se dio cuenta? Aquí te lo revelamos.

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¿Quién es la actriz de ‘Betty, la fea’ que fue diagnosticada con cáncer?

Para sorpresa de muchos, la actriz de ‘Betty, la fea’ que recibió un inesperado diagnóstico de cáncer es Lorna Cepeda, quien dio vida a uno de los personajes más recordados de la telenovela colombiana, a Patricia Fernández, archienemiga de la protagonista.

Según relató Cepeda en entrevista para el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, ella no había notado nada raro, hasta que un día mientras estaba trabajando en un set durante el mes de junio de 2016, un técnico de sonido le advirtió que tenía sangre en la espalda: “oye, algo te está sangrando en la espalda”, relató la actriz.

Lorna Cepeda no le dio mayor importancia a la situación, sin embargo, algunos meses después la niñera de sus hijos le aseguró que tenía algo muy extraño en la espalda luego de que la viera cambiándose de ropa, y procedió a tomarle una fotografía que la dejó sin palabras:

“... [El “grano”] estaba atrás en la espalda, en una parte que tú no te puedes tocar, nunca lo sentí…Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba y yo todavía pensando ‘debe ser una verruga’” Lorna Cepeda

Lorna Cepeda / Redes sociales

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¿Qué le dijo el médico a Lorna Cepeda tras su consulta de emergencia?

Según relata la actriz colombiana, de inmediato solicitó una cita con un dermatólogo, quien se dijo sumamente sorprendido por el estado de su supuesto grano en la espalda: “¿Pero qué es eso? Esto no me gusta ni cinco, te lo tengo que quitar ya para hacerte la biopsia”, dijo el médico.

Poco después la actriz recibió la llamada de la asistente del médico, quién le pidió que de inmediato se dirigiera al consultorio, pues tenían que hablar con ella para informarle que el resultado del laboratorio había sido positivo para cáncer de piel.

Lorna Cepeda comparte que después de extirparle el melanoma, fue remitida al área de oncología en donde le dieron tratamiento. Afortunadamente los estudios posteriores dejaron entrever que el cáncer había desaparecido completamente, y que no había ningún signo de metástasis o presencia de células cancerígenas activas.

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¿Cuáles son los cuidados que debe seguir Lorna Cepeda tras su diagnóstico de cáncer de piel?

Lorna, quien fuera vida a ‘la Peliteñida’ en la telenovela producida por Fernando Gaytán, reveló que luego del periodo de recuperación que tuvo que pasar, algunos de sus hábitos diarios debieron cambiar por completo.

Según detalla, hoy en día debe evitar la exposición directa al sol, además de que por supuesto tiene que seguir un estricto control dermatológico, y revisiones médicas cada cuantos meses para asegurar que el cáncer de piel jamás regrese.

Ante un diagnóstico así de duro, la vida de Lorna Cepeda cambió por completo, de tal manera que incluso en mayo de 2022, se casó por segunda vez a la edad de 51 años.