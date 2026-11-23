Aries de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Alguien del pasado te declarará su amor y estarás muy tentado a aceptarlo, porque, aunque no es tu pareja ideal, ha mostrado su lealtad y amistad hacia ti. iTú decides! A pesar de que tu mente sigue preocupada atendiendo situaciones delicadas que requieren tiempo y mucha energía, tu vida social vuelve a resurgir con fuerza. Conocerás a personas interesantes que te invitarán a participar en proyectos muy jugosos y con buena paga.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo de hoy 23 al 29 de noviembre de 2026, ¡todos los signos!

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Tauro de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Recibirás elogios por tu trabajo y un pequeño aumento de sueldo que te hará muy feliz. Hiciste muchos berrinches recientemente y tuviste sustos que te dejaron sin aliento, pero ya saliste de ese tramo y ahora se proyectan en tu vida salidas, invitaciones, mejoras laborales y económicas. Sentirás que estás avanzando y cada vez te verás más joven. Luces más guapo y atractivo.

Quizá te sentiste solo, pero encuentras buena compañía y un pretendiente.

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Géminis de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Te aparecerá un pretendiente a través de las redes sociales. Aparentará querer ser tu amigo, pero ya te echó el ojo y te empezará a coquetear. Un evento simple al que acudiste hace poco te trae nueva tribu de amigos y aliados de forma inesperada. La vida y el mundo te regresan a la espiritualidad, después de un largo tramo en el que solo te ocupaste de asuntos laborales económicos. Llegan viajes estimulantes y reuniones. Recobras la alegría y la inocencia perdida.

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Cáncer de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Es muy importante realizar ahora reuniones de networking (contactos para negocios) con personas influyentes, propositivas y profesionales. Los convencerás de tu proyecto o de trabajar conjuntamente.

Hay viajes cortos de placer, donde recobrarás el sentido de libertad y espontaneidad que habías perdido. Te darás cuenta de que habías olvidado cómo relacionarte con los amigos y conocidos por estar clavado en los negocios y logrando.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

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Leo de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te sentirás abrumado con tantas juntas y reuniones de trabajo, con lluvia excesiva de ideas y opiniones diversas. Habrá que ser muy frío, para no desviarse del objetivo. Las negociaciones irán lentas. Convencer a los criterios rígidos será una obra titánica, pero lo lograrás. Tómate tu pastillita de paciencia y ecuanimidad, porque la necesitarás. Tus oídos estarán cansados de los requerimientos exagerados tanto en la oficina como en el hogar. Te urgen unas vacaciones solo.

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Virgo de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Gracias a tu ecuanimidad, las cosas encajan en su lugar, sin apurarlas ni regatear para que ocurran. Si ya tienes pareja, están en una etapa en la que se sienten más a gusto sin tener que fingir ser otra persona. Laboralmente, los proyectos van lentos, pero sucederán. Si buscas trabajo, pronto tendrás noticias favorables, cuando estés de viaje. Será este mismo año. Las relaciones familiares estarán tensas, porque hay que hacer aclaraciones incómodas.

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Libra de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Algo dentro de ti se movió y te atreverás a mostrarle al mundo tus talentos, ya sea publicando, pintando o dando clases. Confirmarás que tienes mucha creatividad, que resurge. Te darás cuenta de con quién cuentas y con quién no. Retomarás tus contactos de antaño que habías descuidado. Formarás una nueva red de amigos, que serán una delicia esta temporada de festividades. Habrá que ir al doctor para que te cambien medicamentos.

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Escorpión de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estarás muy meticuloso en el orden del hogar. Sacarás del clóset lo que ya no te pones y donarás a instituciones lo que ya no va con tu personalidad. Además, algo dentro de ti sabe que vendrá a mediano plazo una mudanza, ya sea un cambio de hogar u oficina. En el amor, entras en una buena temporada con tu pareja. Estará solidario y detallista contigo. En lo laboral, las cosas van lentas, con retrasos que te caerán de maravilla para reponerte física y mentalmente.

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Sagitario de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te revelarán algo que te dejará impactado. Descubrirás las mentiras de una persona muy cercana a ti, pero es mejor saber la verdad para poner límites claros. Todo se acomodará en su lugar después de tanto batallar. Logras concretar un proyecto para arrancar en breve. Llegan eventos muy luminosos, para festejar la vida y dar gracias por todo lo que sí tienes. Es verdad que estás gastando mucho, pero en diciembre tendrás una buena bonificación.

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Capricornio de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Querrás mejorar el aspecto de tu hogar, ya sea retapizar muebles, pintar o reparar. Al fin termina un proceso difícil, un juicio legal o algo que te tenía tenso y preocupado. Será sumamente liberador. Tendrás muchas razones para celebrar, porque además tu doctor te dirá que no necesitas operación o que tu enfermedad puede curarse de forma no invasiva. Convencerás a tu pareja de algo que te urgía solucionar y te sentirás muy en paz.

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Acuario de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Trata de no ser distante y no comportarte a la defensiva, porque perderías la posibilidad de entablar amistad y hasta trabajo con personas que ni imaginas. Te decidirás a aprender algo nuevo, ya sea un oficio o una técnica que amplíe tu horizonte laboral. Será todo un acierto, porque lo pondrás en práctica enseguida y mejorará tu economía. Habrá que ampliar tu círculo de amistades, desde una perspectiva diferente.

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Piscis de hoy 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Ten cuidado con cualquier contrato o compromiso que firmes. Recuerda leer la letra chiquita, o bien asesórate con un abogado. Los asuntos monetarios laborales van lentos. Se agilizarán en diciembre y repondrán tu cartera. Los temas económicos con quienes compartes los gastos no estarán fáciles. Ya los acostumbraste a recibir y no a dar. Llegan festejos y reuniones muy gratificantes. Aparece un pretendiente simpático que te hará reír.

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