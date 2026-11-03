César Bono confirma que tuvo cáncer tras operación en el ojo; revela qué descubrieron los médicos

Lo que comenzó como una pequeña bolita que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en un diagnóstico que preocupó a sus seguidores. César Bono reveló que el tumor que le extirparon recientemente sí era cáncer. El actor de Vecinos explicó qué encontraron los médicos, por qué necesitará otra cirugía y aclaró los rumores sobre una posible pérdida del ojo.

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César Bono / Fotos: Redes sociales.

¿César Bono tiene cáncer? El actor revela qué encontraron los médicos tras la cirugía

La salud de César Bono encendió las alarmas después de que fuera sometido a una operación para retirar un tumor localizado en el párpado. Durante semanas surgieron especulaciones sobre la gravedad de su estado.

Ahora, el querido actor de Vecinos confirmó que los estudios revelaron la presencia de cáncer en el tejido extraído, aunque aseguró que la enfermedad fue detectada a tiempo y ya fue retirada de su organismo.

César Bono “Fíjate que sí era cáncer el tumor. Pero eh me falta una sola operación, o sea, el cáncer ya no existe porque me quitaron… era al nivel eh de piel, entonces, ya me lo quitaron, ya no existe en mi cuerpo nada de cáncer”

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque en días pasados circularon versiones que aseguraban que había perdido un ojo, situación que el actor negó desde el principio.

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¿Qué tipo de cáncer tenía César Bono y existe riesgo de que se extienda?

Tras la operación, César Bono recibió información alentadora por parte de sus doctores. El actor explicó que el tumor cancerígeno se encontraba únicamente en la piel del párpado. Según le indicaron los especialistas, este tipo de lesión suele permanecer localizada y no tiene la capacidad de extenderse a órganos como los pulmones u otras partes del cuerpo.

“Pero el nombre de ese tumor y su manera de proceder es de que sale en un solo lugar y no puede no puede irse ni a los pulmones ni a ningún lado”. César Bono

Esta noticia representó un enorme alivio para el actor, quien ha enfrentado distintos problemas de salud durante los últimos años. Además, ayudó a descartar escenarios más delicados que algunos seguidores llegaron a imaginar tras conocerse la intervención quirúrgica.

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¿César Bono perderá el ojo? El actor aclara los rumores sobre su estado de salud

Uno de los rumores que más fuerza cobró fue la supuesta pérdida de un ojo debido al tumor. Sin embargo, César Bono aclaró que esa versión es completamente falsa. El intérprete explicó que la lesión no estaba dentro del ojo ni comprometía su visión, sino que se encontraba en la piel del párpado.

César Bono “Pero sí falta una operación ahora en el mes de noviembre y ya podré abrirlo y ya estaré sin vendajes. No, no, bendito sea Dios no. O sea, una vez que se abra voy a ver cómo veía, porque te repito, no estaba en el ojo, estaba en la piel”.

De acuerdo con sus propias palabras, una vez concluido el proceso médico espera recuperar por completo la movilidad normal del párpado. Además, reiteró que en ningún momento los médicos contemplaron retirarle el ojo, como se especuló en algunas publicaciones.

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¿Qué operación le falta a César Bono y cómo descubrió el tumor en su párpado?

El actor confirmó que todavía deberá someterse a un procedimiento adicional durante noviembre para concluir el tratamiento y completar su recuperación. Esta intervención permitirá eliminar cualquier resto del área afectada y facilitará que pueda abrir nuevamente el párpado sin necesidad de vendajes.

Aunque hoy habla del tema con tranquilidad, César Bono confesó que inicialmente no prestó demasiada atención al problema porque no sentía dolor ni molestias: “Yo me veía la bolita en el espejo, pero como no me dolía ni ni ni ardía ni nada, ningún síntoma, pues no me hacía caso y tampoco creas que que me la paso viéndome en el espejo”.

Fiel a su característico sentido del humor, el actor César Bono incluso bromeó sobre el tema: “Es más, hasta lo evito, porque yo en mi cabeza me veo muy guapo y cuando me veo en el espejo digo en la madre”, comentó entre risas.