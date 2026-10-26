Horóscopo de hoy, 26 de octubre de 2026, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Escopión.

Aries de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Habrá que hacer aclaraciones con las personas con quienes compartes recursos económicos, respecto a las responsabilidades y aportación de cada uno, porque ya no quieres sentir que se aprovechan de ti. Además, tus finanzas no andan del todo bien, por los múltiples gastos extras que has tenido en los últimos meses. Haz acuerdos por escrito con firmas incluidas, de otra forma volverán a lo mismo. Un viaje tendrá que retrasarse. iBusca compañía que te haga sentir a gusto!

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Horóscopo Aries del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Tauro de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Si estás soltero, te entrarán unas ganas irrefrenables de tener pareja y volverás a abrir tu corazón, tu cuerpo y tu mente para que suceda. Y así será. Dedicarás tu tiempo a fortalecer los lazos con tu familia, amigos y todos aquellos que te importan. Si tienes pareja, emprenderán una aventura laboral juntos que traerá abundancia. Tu mundo laboral mejora lentamente, pero con continuidad. Será hasta el año que entra cuando haya cambios significativos y estelares.

Checa: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Tauro del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Géminis de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

El Sol en Escorpión enciende tu sensualidad y las ganas de encontrar amorcito. Si ya estás en pareja, se enciende nuevamente la pasión. Es recomendable estrechar lazos con amigos y familia, y recuperar a esos conocidos que dejaste atrás por descuido, a través del tiempo. Con Mercurio, tu regente retrógrado, no es conveniente entrar en aclaraciones. Que tus actos y acciones sean las que hablen por ti. Estarás sumamente creativo, simpático y energético.

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Horóscopo Géminis del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Cáncer de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

No pasarás desapercibido. Te arreglarás mejor. Seguramente estás a dieta para ese próximo viaje y entras en una etapa de romance. Ya sea con tu pareja actual con quien revives la pasión, o bien con un amigo con quien surge una atracción inusual que los sorprenderá a ambos, por lo inesperado. Excelente etapa para hacer mercadotecnia y dar a conocer tu trabajo en redes. Te toca ser el líder en las nuevas ideas e invitar a otros a participar en esta nueva aventura.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Horóscopo Cáncer del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Leo de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te darán ganas de volver a recibir a los amigos en tu casa. Redecorarás, cambiando muebles de lugar y tirando papeles y adornos que ya no van con tu actual personalidad. Habrá que retomar el ejercicio y las largas caminatas, y ajustar tu dieta, incluyendo más verduras, proteínas y fibra. Puedes caer en la tentación de reclamarle a tus cercanos su atención cuando eres tú el que ha andado personalista. ¡Aguas! El amor entra en una buena etapa, ya sea con tu actual pareja o con alguien nuevo.

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Horóscopo Leo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

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Virgo de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Estás en un momento de total renovación y ante la posibilidad de empezar una nueva vida. Quizá un cambio de trabajo o emprender tu propio negocio. Has perdido la prisa y te estás dando a la tarea de gozar, pasarla bien, viajar, relajarte un poco antes de embarcarte a nuevas aventuras laborales. Económicamente, no te falta nada, pero sabes que tienes que medir tus gastos por ahora, hasta el año que entra. El amor te llevará a nuevos paraísos.

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Horóscopo Virgo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

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Libra de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tienes ganas de volver a conectar con los amigos, familia y conocidos que perdiste en el camino, por circunstancias de la vida. Te interesará la investigación sobre temas que te atraen. Te propondrás comer mejor, con mayor calidad nutricional. Buscarás un nuevo médico que sientas que comprende tu organismo y problemática. Sacarás del clóset todo lo que ya no te pones. Recibirás noticias agradables de alguien que vive en el extranjero.

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Horóscopo Libra del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

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Escorpión de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Después de tu cumpleaños, entras en una nueva etapa de tu vida. Será importante lanzar una excelente campaña publicitaria y altas relaciones públicas, para dar a conocer tus nuevos servicios o negocio. Cuidado con exagerar en el control y autoritarismo, creyendo que eres justo con todos, pero no es así. Los demás reaccionarán con rebeldía. Tu imaginación y creatividad están en un momento maravilloso para aprovechar. Tu pareja seguirá a tu lado.

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Horóscopo Escorpio del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 /

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Sagitario de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Hay prisas en el ambiente. Se te juntaron las actividades, los viajes y los compromisos de trabajo, más papeleos gubernamentales que te urgen. Trata de calmar tus nervios, porque eres muy sensible y las ansias le caen mal a tu cuerpo. Entras en una etapa maravillosa de felicidad, amigos, encuentros, festividades y reuniones muy gratificantes. Tu pareja hará todo lo posible para que estés feliz, con planes conjuntos muy divertidos. Tu salud requiere atención constante.

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Horóscopos del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026: ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas/ Imagen generada con IA

Capricornio de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Contra viento y marea, estás sacando a flote tus proyectos en tiempo y forma, mejorando tu economía y pagando deudas que te urgían. Aunque aún no estás en la posición ideal que anhelas, sabes que vas por buen camino rumbo a tu liberación, porque tu alma y cuerpo cansado ya no quieren continuar haciendo lo mismo por muchos años más. Hay viajes cortos y movilizaciones, festejos, reuniones y ganas de acercarte a la familia y a los amigos.

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Horóscopo Capricornio del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

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Acuario de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Querrás cambiar de aires, conocer a gente importante o influyente, que te abra puertas profesionales artísticas y creativas. Asiste a clubes sociales, eventos de networking y otras actividades donde se reúnen las personas de tu interés. Será importante volver a estudiar nuevos tópicos que amplíen el repertorio de tus conocimientos, aunque nada tengan que ver con tu carrera actual. Habrá que buscar 2 trabajos para ganar más y liquidar deudas.

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Horóscopo Acuario del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

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Piscis de hoy 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te entrarán unas ganas tremendas de viajar, cambiar de rutina, visitar diferentes lugares y rincones de tu ciudad, conciertos, museos, cine y teatro. Tendrás conversaciones muy profundas con tu pareja o con quienes compartes tu dinero y gastos, para nivelar y mejorar la participación y repartir responsabilidades. Los temas sobre sensualidad también entrarán en el tintero. Urge dejar resurgir la actividad sexual en tu vida. iSuelta el control y la cabeza rígida!

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