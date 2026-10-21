Papa León: Vaticano revela su estado de salud tras cáncer de pulmón, ¿se cumple la inquietante película mexicana?

La salud del papa León XIV vuelve a generar expectativa tras su operación por cáncer de pulmón. Este miércoles 21 de octubre, el Vaticano dio a conocer los resultados definitivos de los estudios médicos del pontífice, una noticia que llega en medio de la inquietud por su recuperación y las comparaciones con una película mexicana que, años atrás, mostró una historia sorprendentemente parecida. ¿Qué revelaron los especialistas y qué tan delicado es su estado?

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¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón?

El Vaticano confirmó que el papa León XIV no necesita tratamiento adicional contra el cáncer de pulmón, después de recibir los resultados de los análisis realizados al tejido que le fue extirpado durante su cirugía del 13 de octubre.

A través de un comunicado firmado por Luigi Carbone, médico personal del pontífice, y Stefano Margaritora, responsable del equipo quirúrgico, la Santa Sede informó que las pruebas confirmaron un adenocarcinoma pulmonar localizado.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señala el comunicado. La noticia representa un avance favorable para el pontífice, de 71 años, quien continúa recuperándose de la intervención.

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¿Qué tan grave fue el cáncer de pulmón del papa León XIV y qué revelaron sus estudios?

El papa León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, luego de que los médicos detectaran un nódulo en su pulmón derecho. Para retirar el tumor, fue necesario extirpar el lóbulo inferior de ese pulmón.

Los resultados histológicos y de biología molecular confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. Sin embargo, los especialistas determinaron que la enfermedad estaba localizada, por lo que descartaron la necesidad de otras terapias oncológicas.

Tras recibir el alta médica el sábado 17 de octubre, el pontífice reapareció durante el rezo del ángelus del domingo. Este miércoles volvió a recorrer la plaza de San Pedro en el papamóvil y retomó su audiencia general, aunque su recuperación continúa.

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¿Se cumple la inquietante película mexicana que anticipó la muerte del papa León XIV?

La operación por cáncer de pulmón del papa León XIV revivió una inquietante coincidencia con la película mexicana El habitante, estrenada en 2017, cuya historia menciona a un pontífice con el mismo nombre.

En una escena de la cinta de terror se anuncia la muerte de un papa llamado León XIV, después de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud. La coincidencia cobró notoriedad en redes sociales tras conocerse la enfermedad del actual líder de la Iglesia católica.

Sin embargo, la historia de El habitante es ficción y no existe evidencia de que predijera el futuro. Por el contrario, los resultados médicos actuales del papa León XIV son favorables y no indican que se esté cumpliendo el desenlace mostrado en la película.

¿El papa León XIV retomará sus actividades y viajará a Sudamérica tras superar la cirugía?

El papa León XIV comenzó a retomar sus compromisos en el Vaticano, luego de permanecer hospitalizado por la cirugía pulmonar. Durante su reciente aparición pública saludó a los fieles y bendijo a los niños que se acercaron al papamóvil.

El pontífice había adelantado que su regreso sería progresivo y que seguiría las recomendaciones médicas. Mientras tanto, el Vaticano mantiene los preparativos para su visita a Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

Aunque el papa León XIV no requiere tratamiento oncológico adicional, eso no significa que haya concluido su recuperación quirúrgica. Por ahora, la Santa Sede mantiene una perspectiva favorable sobre su evolución y sus próximos compromisos.