Papa León XIV: Reportan atentado presuntamente contra el pontífice; enciende las alarmas en plena gira

Este jueves 16 de abril las alertas de seguridad se activaron a nivel internacional luego de que se reportara un supuesto atentado presuntamente contra el Papa León XIV en plena gira oficial.

El hecho ocurrió en Argelia y generó una ola de tensión, preocupación y versiones encontradas. Aunque las autoridades no han emitido aún un posicionamiento oficial, los primeros reportes detallan que el intento de atentado fue frustrado antes de concretarse, gracias a la intervención de fuerzas de seguridad.

La noticia no tardó en propagarse, encendiendo las alarmas y generando preocupación entre los fieles debido a la presencia del pontífice en el país africano.

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¿Hubo un atentado contra el papa León XIV durante su visita a Argelia?

La pregunta que millones se hicieron fue inmediata: ¿el papa León XIV estuvo en peligro? De acuerdo con reportes difundidos por el medio francés Le Point y replicados por Le Figaro, dos individuos habrían intentado perpetrar ataques terroristas en Blida justo el día de la visita del Pontífice.

Según estas versiones, los sospechosos portaban cinturones explosivos y se dirigían a una comisaría de Policía y a un complejo deportivo privado en el centro de la localidad. Testigos señalaron que ambos fueron interceptados por elementos de seguridad antes de alcanzar sus objetivos.

Una fuente citada afirmó textualmente: “Los agentes de policía abatieron a los dos terroristas suicidas antes de que pudieran acercarse a sus objetivos. Acto seguido, detonaron sus explosivos”. Hasta ahora, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno argelino.

Lo que sí es un hecho es que el presunto atentado ocurrió a pocos kilómetros de donde se encontraba el papa León XIV, lo que provocó un refuerzo inmediato de los protocolos de seguridad durante su estancia en el país.

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¿Qué pasó en Blida, Argelia, y qué relatan los testigos sobre el presunto atentado terrorista?

Blida, una ciudad relativamente tranquila al sur de Argel, se convirtió de pronto en el epicentro de una alarma internacional. Una fuente bien informada confirmó a la agencia AFP que se produjeron “dos incidentes de seguridad de carácter terrorista”.

Según ese testimonio: “Dos kamikazes se inmolaron y murieron”, sin que hasta el momento exista un balance oficial de víctimas. Reportes preliminares, aún sin verificación oficial, señalan que algunas personas pudieron haber resultado heridas.

Imágenes verificadas por AFP muestran dos cuerpos sin vida tendidos en las calles de Blida, en una zona cercana a comercios y a una comisaría. Los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a transeúntes cubriendo los cuerpos con sábanas bajo una ligera lluvia. Los cadáveres presentan signos de mutilación severa, aunque las imágenes no permiten determinar con certeza si murieron tras ser abatidos por la policía o luego de activar los explosivos que portaban.

El silencio de las autoridades locales y de los medios estatales ha incrementado la especulación y la preocupación, especialmente por coincidir con la presencia del líder de la Iglesia católica en territorio argelino.

ÚLTIMA HORA: Un doble atentado suicida golpea la provincia de Blida en Argelia, cerca de la capital, Argel.



El ataque coincide con la histórica primera visita oficial a Argelia del Papa León XIV.https://t.co/NPVj8mNwMm — Isaac (@isaacrrr7) April 13, 2026

¿Por qué Argelia no confirma el doble atentado suicida y asegura que el papa León XIV está fuera de peligro?

Uno de los puntos que más ha desconcertado es el silencio oficial. Hasta ahora, ni el gobierno de Argelia ni sus medios estatales han dado una versión clara sobre lo ocurrido en Blida, lo que ha dejado muchas preguntas en el aire.

La confusión creció cuando la Unión Africana habló inicialmente de un doble atentado, pero horas después retiró su comunicado. Un portavoz explicó que la información difundida “se basaba en datos no corroborados por fuentes oficiales”.

Este paso atrás alimentó aún más las dudas. Mientras no hay confirmación oficial, medios internacionales continúan citando fuentes extraoficiales y videos como prueba de incidentes terroristas, y algunos interpretan el silencio como una forma de evitar pánico por la visita del papa León XIV.

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¿El papa León XIV canceló su gira por África tras lo ocurrido en Argelia o sigue con su agenda?

Más allá del presunto atentado, la visita del papa León XIV a Argelia ya era histórica por sí misma. El Pontífice se convirtió en el primer papa en viajar a este país del norte de África, como parte de una gira que también incluye Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Rindió homenaje a las víctimas de la Guerra de Independencia de Argelia, subrayando la importancia de la memoria histórica en los procesos democráticos.

Pese al clima de tensión, la agenda papal continuó. Este martes, el papa ya no se encontraba en Argelia, pues partió rumbo a Annaba, donde sigue los pasos del influyente teólogo cristiano San Agustín, en el segundo día de su visita.

