Cantante de corridos es víctima de ataque en casa de sus padres seguido de un accidente automovilístico

El cantante de corridos Óscar Maydon se ha visto involucrado en un hecho violento que ha generado gran atención. La noche del lunes 19 de mayo, una vivienda localizada en el rancho conocido como Las Malvinas, en el kilómetro 185 del municipio de San Felipe, Baja California, fue escenario de un ataque armado que ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad local. La propiedad pertenece al padrastro del joven cantante de corridos tumbados y, de acuerdo con reportes oficiales, fue blanco de un ataque armado.

El medio La voz de la frontera, confirmó que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el inmueble se encontraban la madre del artista y su padrastro, quienes salieron ilesos tras el tiroteo. Sin embargo, el hecho encendió las alarmas de las autoridades.

¿Está en peligro Óscar Maydon tras el ataque a su familia?

Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado detalles sobre los responsables del ataque ni el móvil, la teoría de un posible atentado indirecto contra el cantante no ha sido descartada. Por el contrario, ha cobrado fuerza entre sus fans que podría tratarse de una queja por no cantar corridos como Luis R Conrriquez, Junior H y Peso Pluma,

La periodista Jacqueline Martínez, conocida en redes como Chamonic, señaló que la familia del cantante agradeció el apoyo recibido tras el atentado y solicitó respeto a su privacidad mientras se esclarecen los hechos. “Ellos están bien, pero sí fue un gran susto”, publicó en sus plataformas digitales, dejando entrever la gravedad del momento que vivieron los familiares del artista.

Óscar Maydon tiene accidente automovilístico mientras su familia sufre ataque

Se sabe que el cantante no se encontraba en el lugar de los hechos al momento del ataque, pero sí estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Mientras visitaba Monterrey, Nuevo León, Óscar Maydon compartió en sus redes sociales un percance vial en el que estuvieron involucradas dos camionetas de lujo, una de ellas utilizada por su equipo de trabajo. El accidente ocurrió en la avenida Morones Prieto, una de las más transitadas de la ciudad.

El cantante documentó el incidente a través de historias en Instagram, donde se le escucha decir con humor: “¿Cómo la ven esta película? ¡Chocamos nosotros mismos!”. En los videos se observa a varios jóvenes tomando fotos y videos del choque, lo que sugiere que el evento atrajo la atención de quienes se encontraban cerca. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Aunque Maydon no ha hecho comentarios públicos sobre el ataque que presuntamente afectó a sus familiares, ha continuado con su agenda artística y se ha mantenido activo en redes sociales.

¿Quién es Óscar Maydon?

Óscar Maydon es un cantante mexicano emergente dentro del género de los corridos tumbados, una corriente musical que fusiona los corridos tradicionales con elementos del trap y hip-hop. Originario de Baja California, ha ganado notoriedad por su estilo fresco y colaboraciones con artistas reconocidos como Junior H, Fuerza Regida, Becky G y El Alfa. Su carrera ha sido impulsada por su asociación con el sello Rancho Humilde, una de las plataformas más influyentes en la música regional urbana.

En redes sociales, Maydon ha consolidado una fuerte presencia. En TikTok, cuenta con 2.2 millones de seguidores y más de 31.8 millones de “me gusta”. En YouTube, su canal tiene 489 mil suscriptores, y algunos de sus videos más populares, como “Tu Boda” junto a Fuerza Regida, superan los 185 millones de vistas. En Instagram, aunque no se especificó el número exacto de seguidores en los resultados, mantiene una actividad constante compartiendo momentos de su vida personal y profesional.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran