Papa León XIV rompe el silencio tras su cirugía por cáncer, ¿teme al cáncer? Primeras FOTOS desde el hospital

Luego de que se confirmara el diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV y la cirugía que encendió las alarmas en el Vaticano, la incertidumbre sobre su estado de salud no dejó de crecer. Este viernes, finalmente salieron a la luz las primeras imágenes del pontífice tras la operación, una señal que tranquilizó a millones de fieles. Pero eso no fue todo: también se anunció una esperada reaparición pública que podría marcar un momento clave en su recuperación.

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¿Qué le pasó al papa León XIV y por qué fue intervenido de emergencia?

El papa León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el hospital Gemelli, después de que los médicos detectaran un nódulo sospechoso de ser canceroso en su pulmón derecho.

Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón. La cirugía confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Los médicos aún esperan estudios para conocer la composición molecular y genética del tumor, si se extendió más allá del lóbulo y si necesitará otro tratamiento.

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¿Qué dicen los médicos sobre la recuperación del papa León XIV?

Los médicos hablan de una “mejora continua” tras la cirugía de cáncer de pulmón. Un informe firmado por su médico personal, el Dr. Luigi Carbone, y por el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el Dr. Stefano Margaritora, es bastante optimista.

El documento señala: “Su recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias normales por completo por su cuenta”.

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¿Cómo se ve el papa León XIV en las primeras imágenes tras su cirugía por cáncer?

Las primeras fotos del papa León XIV lo muestran de pie junto al altar, con vestiduras verdes. Celebró misa en una capilla improvisada dentro del hospital Gemelli.

El portavoz Matteo Bruni explicó que el pontífice presidió solo la liturgia, repartió la comunión al personal médico y a los gendarmes del Vaticano, y pronunció una homilía. En ella agradeció a quienes lo cuidan “por el trabajo que realizan cada día al cuidar a los enfermos en su fragilidad, y de manera especial por lo que habían hecho por él”, indicó Bruni.

Además, se confirmó que el domingo será su primera aparición pública, con la tradicional oración del mediodía. Se vio a personal de medios vaticanos instalando cables en el Gemelli, señal de una posible transmisión en vivo.

¿Seguirá en pie el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú?

Todo apunta a que sí, al menos en lo organizativo. El Vaticano publicó la lista de periodistas acreditados para volar con el papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

Eso sí, la capacidad del pontífice para viajar sigue en duda desde el diagnóstico y los planes pueden cambiar en cualquier momento. Sobre el domingo, el cardenal Pietro Parolin admitió que el Ángelus podría rezarse desde el hospital, pero dependerá de cómo evolucione.

El Vaticano también difundió fotos de notas de ánimo enviadas por pacientes de oncología pediátrica del Gemelli, en el décimo piso, donde otros papas solían visitar durante sus hospitalizaciones.