Después de la polémica por el accidente en el que una patada de Ernesto Chavana a un dron terminó golpeando a la modelo Isabella Rojas, el conductor enfrenta un complicado momento de salud.

Y es que el presentador fue hospitalizado de emergencia luego de experimentar un fuerte dolor abdominal que lo llevó a buscar atención médica. Tras una valoración, los especialistas determinaron que debía permanecer internado.

Después de varias horas de incertidumbre, Chavana reapareció frente a las cámaras desde el hospital para explicar qué le ocurrió, cómo fue el procedimiento y cuál es su estado de salud actual. Te contamos los detalles.

Leer: ¿Despiden a Ernesto Chavana tras golpear a Isabella Rojas con un dron? “Me veo en la triste situación de retirarme”

Ernesto Chavana / Redes sociales

¿Por qué Ernesto Chavana tuvo que acudir al hospital tras sufrir una fuerte crisis de dolor?

El viernes 27 de noviembre, Ernesto Chavana compartió un video en sus redes sociales para informar que no podría viajar a la CDMX y cumplir con sus presentaciones, debido a una fuerte crisis de dolor que estaba experimentando en la parte baja del abdomen.

El conductor explicó que las molestias habían comenzado desde días atrás y que, inicialmente, pensó que se trataba de un problema intestinal, por lo que tomó medicamentos para intentar aliviarse. Sin embargo, el dolor fue aumentando y decidió acudir con un urólogo para conocer qué estaba ocurriendo.

Durante la revisión, los especialistas detectaron que tenía un cálculo renal que estaba obstruyendo una de las vías urinarias del lado izquierdo. Debido al tamaño de la piedra y a la intensidad de las molestias, el médico consideró necesario realizar una intervención para retirarla.

Chavana contó que, después de grabar el video en el que anunció la cancelación de sus presentaciones, el dolor se intensificó de manera considerable, por lo que tuvo que trasladarse de inmediato al hospital para recibir atención médica.

“Hoy he amanecido con un dolor de cálculo renal intenso. Lamento decirles que no estoy en condiciones de viajar, voy al hospital y seguramente vana. decidir intervenirme para extraer este cálculo, el dolor lo he traído desde hace unos días, pero ahorita no hay una respuesta al medicamento.” Ernesto Chavana

Leer: Querido conductor mexicano de televisión aparece con el rostro desfigurado ¡Poncho de Nigris tiene que ver! FOTO

¿A qué tipo de intervención fue sometido Ernesto Chavana?

Después de varias horas de permanecer hospitalizado, Ernesto Chavana confirmó que fue sometido a una intervención para retirar el cálculo renal que le provocaba fuertes dolores.

A través de un video desde su habitación del hospital, el conductor explicó que el procedimiento estuvo a cargo del urólogo Carlos Guerra, quien logró extraer la piedra, que medía poco más de medio centímetro y se encontraba obstruyendo una de las vías urinarias del lado izquierdo.

“De esta manera terminamos ya el viernes, un día de mucho dolor. Por fortuna, Carlos Guerra ya retiró la piedra que medía más de medio centímetro y bueno, pues ya estamos descansando un poco” Ernesto Chavana

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles técnicos sobre el tipo exacto de procedimiento que le realizaron

Leer: Colaboradora de ‘Es show’ exhibida por hacer del baño en un estacionamiento, ¿la despedirán?: VIDEO

Ernesto Chavana / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Ernesto Chavana HOY 28 de noviembre?

De acuerdo con el mensaje que compartió, Ernesto Chavana se encuentra en recuperación después de que los médicos retiraran el cálculo renal. El conductor aseguró que, tras el procedimiento, finalmente pudo descansar y agradeció las muestras de cariño que recibió.

Además, adelantó que posiblemente recibiría el alta médica durante la tarde o noche de este sábado, aunque dependería de su evolución.

Por ahora, no ha informado que exista alguna complicación derivada de la intervención. Sin embargo, su regreso a la televisión dependerá de las indicaciones de los especialistas.

Leer: Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: revelan el verdadero motivo de su ausencia en TV