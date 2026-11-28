Después del incidente en el que Alejandra Guzmán se dislocó la cadera durante un concierto en Veracruz, la cantante volvió a sufrir un percance muy similar, esta vez durante una presentación en la Ciudad de México.

Mientras se encontraba sobre el escenario, ‘la Reina del rock’ vivió momentos de angustia al sufrir esta nueva lesión, por la que incluso tuvo que ser trasladada en camilla fuera del recinto, lo que provocó la suspensión del concierto.

Luego de varias horas de preocupación e incertidumbre, el equipo de la cantante emitió un comunicado para actualizar su estado de salud y dar a conocer qué sucederá con sus próximas presentaciones.

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Alejandra Guzman / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Cómo fue el momento en que a Alejandra Guzmán se le volvió a dislocar la cadera durante un concierto?

Alejandra Guzmán apenas comenzaba su presentación en la Arena CDMX cuando sufrió esta nueva lesión. La cantante hizo su entrada a bordo de un auto amarillo y empezó con el tema ‘Mírala, míralo’.

Sin embargo, casi al terminar la canción, se sentó sobre el cofre del coche como parte de su presentación y, al intentar levantarse, sus bailarines notaron que no podía hacerlo. Fue entonces cuando tomó el micrófono y dijo: “Chicos, se me salió la cadera de nuevo”.

De inmediato, su equipo y bailarines se acercaron para ayudarla y pedir atención médica. La cantante permaneció en el escenario mientras llegaba una camilla para trasladarla, y aunque el público intentó animarla, finalmente tuvo que abandonar el lugar para recibir atención médica. Minutos después, su equipo anunció la cancelación del concierto.

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¿Alejandra Guzmán necesita una cirugía de emergencia tras sufrir una nueva lesión?

Luego del incidente, el equipo de Alejandra Guzmán emitió un comunicado para actualizar su estado de salud y explicar que, tras sufrir el percance, recibió atención médica especializada y actualmente se encuentra acompañada de su familia.

Aunque no dieron a conocer un diagnóstico específico ni detallaron si necesitará una nueva cirugía, precisaron que no se trata de una lesión grave y que la cantante se encuentra en recuperación.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo y la preocupación de sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de la salud de la cantante tras la cancelación de su concierto.

“Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia. Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas. Lo primero que queremos decirles es gracias. Gracias a cada persona que estuvo ahí por su paciencia, por su respeto y por el cariño con el que acompañaron a Alejandra.” Equipo de Alejandra Guzmán

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Alejandra Guzmán actualiza sobre su estado de salud / Redes sociales

¿Qué pasará con el concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX y sus próximas presentaciones?

Respecto a su presentación en la CDMX que fue cancelado, el equipo de Alejandra Guzmán confirmó que el concierto será reprogramado, por lo que pidió a los asistentes conservar sus boletos. La nueva fecha será anunciada una vez que la oficina de la cantante y el recinto lleguen a un acuerdo.

Por otra parte, aseguraron que Alejandra Guzmán continuará con las fechas que ya tiene programadas como parte de su gira. Entre sus próximas presentaciones se encuentran las del 5 de diciembre en Villahermosa, y el 12 de diciembre en Monterrey.

Hasta el momento, no se ha anunciado la cancelación de estos conciertos, por lo que sus seguidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la cantante para conocer cualquier actualización.

En recientes conciertos, Alejandra Guzmán ha sufrido incidentes que han puesto en riesgo su salud.

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