Desafortunadamente el vínculo entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán continúa siendo complicado y así quedó demostrado durante el cumpleaños de la hija de la cantante, pues según declaraciones de la joven: “Lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya”.

Ahora, Frida Sofía vuelve a encender la conversación luego de la publicación de una inesperada “carta” en la que se sincera sobre los traumas de su niñez, ¿qué dijo? Aquí te lo revelamos.

Frida Sofía / Redes sociales

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¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía están distanciadas?

Tristemente la relación entre Alejandra y Frida Sofía ha estado marcada por diferentes conflictos que incluso se han hecho públicos. Sin duda uno de los más fuertes fue el que ocurrió en 2021, cuando la joven acusó de presunto abuso sexual a su abuelo, Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán respaldó a su padre ante dichas acusaciones, lo que provocó un quiebre entre ambas, que hasta el momento no se ha podido recuperar. A principios de este mes trascendió que la intérprete de ‘Yo te esperaba’ había visitado a su hija en su cumpleaños, tal como te contamos en TVNotas, a lo que la joven dijo:

“Solamente con el hecho de que esté protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje. No sólo eso, sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo” Frida Sofía

Alejandra Guzmán y Frida Sofía distanciadas / Mezcalent

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¿Qué dijo Frida Sofía sobre su niñez en redes sociales?

En su más reciente publicación de redes sociales Frida Sofía compartió un video de apenas unos segundos en el que se le puede ver en su versión de niña y de mujer adulta. El video hecho con inteligencia artificial fue acompañado con un duro mensaje que hace referencia a lo vivido en su niñez.

“A veces eres huérfana de padres vivos… y aprendes a construir un hogar dentro de ti… Hoy abrazo a la niña que fui y le doy el amor que siempre necesitó” Frida Sofía

Frida Sofía aseguró en su publicación que las personas como ella que sufrieron abandono de pequeñas tienden a buscar su paz poniendo limites y alejándose del circulo que los daño, y que eso, es lo mejor. Como era de esperarse, en redes sociales recibió un sinnúmero de muestras de apoyo por parte de los internautas:



“Admiro lo fuerte que eres en cualquier adversidad que se te presenta”

“Se necesita tener valor para visibilizar este sentir”

“Querida Frida, gracias por tu vulnerabilidad y tu fortaleza por contar tu historia”

Tras reciente entrevista de Alejandra Guzmán, Frida Sofía manda INDIRECTA a su mamá en sus redes sociales #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/0X24aDZmfN https://t.co/0d2GRwyhSx — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 17, 2026

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¿Quién es el papá de Frida Sofía?

El papá de Frida Sofía es el empresario mexicano Pablo Moctezuma. Aunque en el pasado Alejandra Guzmán señaló que el papá de la joven estuvo ausente, hace algunos años él desmintió los dichos de la cantante asegurando que sí había mantenido contacto con la hija de ambos.

En 2025 Pablo Moctezuma y Frida Sofía convivieron como familia en Acapulco, encuentro que para el empresario fue muy importante: “Yo la vi súper feliz, de veras como nunca: la pasamos increíble”.

Luego de darse a conocer el supuesto abuso que sufrió Frida Sofía, la joven ha recibido no solo el respaldo de su padre, sino también de Pedro Moctezuma, su tío.