¿Alejandra Guzmán confirma pleito en el cumpleaños de su hija Frida Sofía? Ella dice: “Así lo quiero dejar”

Hace unos días, el periodista Javier Ceriani, a través de su columna en TVNotas, informó sobre un nuevo pleito entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, en el cumpleaños de esta última. Según mencionó, el conflicto habría sido tan fuerte que habría muy pocas posibilidades de una reconciliación.

En medio de las especulaciones, la intérprete de ‘Mala hierba’ reaparece ante los medios de comunicación y aborda este tema. ¿Lo confirmó? Esto fue lo que dijo.

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Javier Ceriani informó que, presuntamente, Alejandra Guzmán tuvo una fuerte pelea con Frida Sofía hace poco / Mezcalent

¿Cómo habría sido el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, según Javier Ceriani?

Para nadie es un secreto que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, ha estado llena de tensión. Las cosas empeoraron en 2021, cuando la influencer habló públicamente de los presuntos abusos que habría sufrido por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando todavía era menor de edad.

Y es que Alejandra, lejos de creerle, decidió respaldar a su papá y no hablar mucho del tema. Tras la muerte de Silvia Pinal, en 2024, se reportó que hubo un acercamiento entre ellas y todo apuntaba a que habría una reconciliación.

El pasado martes 3 de noviembre, Javier Ceriani reportó que Alejandra Guzmán habría viajado a Miami para visitar a Frida Sofía y celebrar su cumpleaños. Presuntamente, la cantante hasta le habría rentado un yate.

Supuestamente, Alejandra se enojó con su vástaga debido a que esta no compartió nada sobre su detalle en redes sociales. También le habría molestado el hecho de que la joven le pidiera que la respaldara en las acusaciones que hizo contra Enrique en su momento.

“Además de un yate no posteado y charlas serias, Frida le ha pedido a su madre que le dé el beneficio de la duda con respecto al posible abuso de su abuelo. Quiere que le crea, pero Alejandra no quiso ceder ni un milímetro y todo terminó mal; ahora el diálogo se rompió definitivamente y han vuelto a una guerra campal”. Javier Ceriani

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Alejandra Guzmán y Frida Sofía distanciadas / Mezcalent

Alejandra Guzmán habla del pleito en la fiesta de cumpleaños de su hija, Frida Sofía

Durante la noche del pasado 4 de noviembre, la prensa tuvo un encuentro con Alejandra, a quien le preguntaron sobre su relación actual con Frida Sofía. La cantante confirmó que sí visitó a su hija por su cumpleaños.

Sin embargo, no quiso dar muchos detalles de cómo fue el encuentro o si realmente hubo un pleito con la también modelo. Tan solo se limitó a decir que se queda con los gratos recuerdos que hizo allí.

Alejandra Guzmán “Claro, fui. Le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. Me atreví a hacerlo y me quedé con un buen recuerdo y así lo quiero dejar”.

Manifestó estar muy orgullosa de todo lo que ha logrado Frida Sofía a lo largo de su vida y le desea todo lo mejor: “Tiene todo para romperla”, expresó.

Finalizó el encuentro diciendo que se encuentra bien de salud tras el problema en su cadera de titanio que tuvo hace algunos meses y que está muy feliz por los conciertos que hará en los próximos meses.

¿Quién es Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

Frida Sofía Moctezuma Guzmán, mejor conocida simplemente como Frida Sofía, es una cantante, modelo, influencer y empresaria mexicana. Actualmente tiene 34 años. Es hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. Siguió los pasos de su madre en el mundo artístico y se le ha visto en algunos proyectos como ‘Mira quién baila’.

Al provenir de una familia tan mediática, su vida estuvo bajo el escrutinio público. En 2004, se mudó a Estados Unidos tras un intento de secuestro. En aquel país, terminó sus estudios y comenzó su carrera profesional formalmente en 2013.

Su nombre se volvió tendencia en 2021 tras decir públicamente que, presuntamente, Enrique Guzmán la tocó sin su consentimiento cuando era menor de edad. Aunque mencionó que comenzaría un proceso legal por esto, nunca se supo más del caso.

A lo largo de los años, ha mantenido una relación ríspida con su madre. Además de la falta de apoyo ante la denuncia contra Enrique, también llegó a decir que la cantante supuestamente tomaba sustancias frente a ella cuando era niña. De igual manera, la llegó a acusar de presuntamente haber mantenido un romance con su exnovio Christian Estrada.

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