Reportan asalto a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán,¡hasta le sacaron la navaja! ¿Qué pasó?

Tras la reciente polémica de Alejandra Guzmán durante el cumpleaños de su hija, Frida Sofía volvió a convertirse en tema de conversación, luego de que se reportara que habría sido víctima de la delincuencia en la Ciudad de México.

En las últimas horas, trascendió que la también cantante habría sufrido un asalto junto a algunos amigos mientras disfrutaban de un paseo.

¿Qué le pasó a Frida Sofía y qué le habrían robado? Te compartimos los detalles.

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Frida Sofía / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el asalto a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

De acuerdo con la información revelada por Gustavo Adolfo Infante en ‘Sale el sol’, Frida Sofía habría sido víctima de un asalto mientras visitaba ‘Los dinamos’, un parque.

Según contó el periodista, la hija de Alejandra Guzmán se encontraba paseando con algunas amigas y un amigo cuando un joven de aproximadamente 13 años se acercó a ellos. En un primer momento, Frida pensó que se trataba de alguien que quería pedirle una foto o un autógrafo; sin embargo, la situación cambió cuando el joven sacó una navaja y los amenazó.

Según el relato del periodista, el agresor exigió que le entregaran pertenencias, por lo que Frida Sofía tuvo que darle su celular y un reloj.

“Fue a los dinamos, iba ahí con unas amigas y un amigo, y se acerca un chamaco con una navaja y que la asalta. Ella, cuando se acercó dice ‘quiere una foto, un autógrafo’. Y no, la estaba asaltando, le pidió el celular, el reloj.” Gustavo Adolfo Infante

Hasta el momento, Frida Sofía no ha confirmado públicamente lo relatado por el periodista ni ha compartido su propia versión del incidente.

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¡Sylvia Pasquel HABLA sobre cómo va el PROCESO del TESTAMENTO de Silvia Pinal y los HEREDEROS! Además, evita hablar a profundidad de Alejandra Guzmán y recibe un reconocimiento por los años de trayectoria en la actuación. #SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV https://t.co/HdzGlMNdja — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 12, 2026

¿Frida Sofía y su mamá, Alejandra Guzmán, tuvieron un nuevo pleito en su cumpleaños?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani en su columna para TVNotas, Alejandra Guzmán habría viajado a Miami para celebrar el cumpleaños de su hija, Frida Sofía, el pasado 3 de noviembre. Según su versión, la cantante habría querido sorprenderla con un lujoso regalo, la renta de un yate para festejar juntas.

Sin embargo, el festejo habría terminado en una nueva discusión entre madre e hija, pues Alejandra presuntamente se molestó porque Frida no compartió fotos ni publicaciones en redes para presumir el detalle que había tenido con ella.

Ceriani también señaló que durante el encuentro habríandiscutido sobre las diferencias familiares que mantienen desde hace años, particularmente por la postura de Alejandra ante los señalamientos que Frida ha hecho contra su abuelo, Enrique Guzmán.

De acuerdo con el periodista, estas diferencias habrían provocado que el reencuentro terminara mal y que la comunicación entre ambas volviera a romperse.

“Además de un yate no posteado y charlas serias, Frida le ha pedido a su madre que le dé el beneficio de la duda con respecto al posible abuso de su abuelo. Quiere que le crea, pero Alejandra no quiso ceder ni un milímetro y todo terminó mal; ahora el diálogo se rompió definitivamente y han vuelto a una guerra campal” Javier Ceriani

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¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía se vuelven a enemistar? / Redes sociales y canva

¿A qué se dedica actualmente Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

Frida Sofía combina su actividad en el mundo del entretenimiento con su faceta como empresaria e influencer.

La hija de Alejandra Guzmán ha incursionado en la venta de joyería, productos para el cuidado de la piel y lentes de contacto de colores.

Además, ha tenido acercamientos con la música y el modelaje. Participó en el programa ‘Miraquien baila’, aunque abandonó la competencia.

Frida Sofía vive en Estados Unidos tras un intento de secuestro en 2004 y mantiene presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y promociona sus proyectos.

En 2021, Frida Sofía volvió a ser tema de conversación por la acusación de presunto abuso que hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán, motivo por el cual ha tenido una relación muy accidentada con su mamá.

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