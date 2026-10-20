Frida Sofía explota vs. Alfredo Adame por decir que le pagaron para acusar a su abuelo de abuso, ¿demanda?

Los problemas parecen no tener fin para Alfredo Adame. Tras perder el proceso legal que interpuso Gustavo Adolfo Infante en su contra, ahora protagoniza una nueva pelea de declaraciones con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Y es que el actor sostuvo que la joven había recibido un pago por acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso. La nieta de la fallecida Silvia Pinal no se queda callada y le lanza una contundente respuesta al actor. Esto fue lo que dijo.

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Hace algunos años, Frida Sofía acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunto abuso / Mezcalent

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre la denuncia de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso?

Como se sabe, hace algunos años Frida Sofía sostuvo que su abuelo, Enrique Guzmán abusó de ella cuando era menor de edad. En aquel entonces, la joven dijo estar dispuesta a iniciar un proceso legal. Al final, esto no avanzó.

El tema volvió a resurgir cuando Alfredo Adame aseguró que, presuntamente, el periodista Gustavo Adolfo Infante le pagó 10 mil dólares, es decir, casi 185 mil pesos, a Frida Sofía para dar esas declaraciones. Recordemos que la influencer reveló esta información en entrevista con el comunicador.

“¿Tú sabes que él le pagó 10 mil dólares a Frida Sofía para que dijera que su abuelo había abusado de ella y la había toqueteado y todo esto? ¿No sabes de este escándalo? Pues este fue el que hizo la entrevista. Él le pagó”. Alfredo Adame

Luego de esto, Alfredo señaló que contemplaba demandar a Frida por los mensajes que ella le habría mandado. También mencionó que, al parecer, le habría llegado una notificación legal para que ya no hablara de ella.

“Mentalmente es inestable, está totalmente enferma, es una mujer sociópata, psicópata, como si realmente ella fuera alguien importante cuando no vale ni un cacahuate. No canta, no baila, no tiene talento, no tiene oficio, no tiene trayectoria, no va a haber premios, no ha protagonizado absolutamente nada más que puros escándalos, escándalos bajos, vulgares”, indicó.

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Alfredo Adame acusó a Frida Sofía de mentirosa / Mezcalent

Frida Sofía le responde a Alfredo Adame por poner en duda el abuso de su abuelo, Enrique Guzmán

A través de un audio enviado a ‘De primera mano’, Frida Sofía le respondió a Alfredo Adame. La hija de Alejandra Guzmán comenzó diciendo que estaba muy enojada por la manera en la que el actor defendía a un “pederasta”.

También dejó ver que podría iniciar un proceso legal contra Adame, pues considera que él no es nadie para opinar sobre un tema tan delicado.

Frida Sofía “Voy a mandarle un aviso legal porque eso se llama ‘difamación’. Obviamente está mintiendo porque no me diste ni un centavo; nunca te lo pedí. Nunca fue así. Entonces que cierre el hocico. Yo no lo conozco. Empieza a insultar y yo también. Yo lo insulto tres veces, pero me vale. La neta que no se meta conmigo. Está loquito el señor, no sé. Está muy equivocado, muy mal. Está mintiendo sobre algo que qué le importa… ¿qué depravado tienes que estar para aparte defender a un pedófilo? Es una mala persona”.

Aseguró que ya no le importa si le creen o no, pues considera que las acciones de Enrique demuestran su culpabilidad: “Ahí está todo. Que el señor Adame se busque otro hobbie. Es un hocicón… que deje de inventar. Que se calle y que se siente. Ya está demasiado ruco”, sentenció.

Hasta el momento, el también crítico de ‘La granja VIP 2026’ no se ha pronunciado ante las declaraciones de Frida.

¿Frida Sofía sí recibió herencia por parte de Silvia Pinal?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Sale el sol’, los conductores abordaron el tema de Frida Sofía y la herencia que habría recibido por parte de Silvia Pinal. Ana María Alvarado confirmó que la joven sí recibió dinero por parte de su abuela.

Si bien no dio muchos detalles al respecto, indicó que, aparentemente, fue la nieta que más recibió bienes de la fallecida actriz.

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