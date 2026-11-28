Durante su más reciente presentación, Alejandra Guzmán sufrió un nuevo incidente al dislocarse la cadera, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

Ante ello, los internautas se han interesado en saber si su hija, Frida Sofía, ha compartido alguna declaración sobre el estado de salud de su mamá. Sin embargo, en sus redes socialescpublicó algunos mensajes que llamaron la atención por su misterioso contenido.

Las especulaciones no se hicieron esperar y algunos usuarios comenzaron a interpretar sus publicaciones como indirectas para ‘la Reina del rock’. Pero, ¿qué compartió Frida Sofía tras la lesión de su mamá? Te contamos.

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Alejandra Guzmán y Frida Sofía / Redes sociales y canva

¿Cómo se dislocó la cadera Alejandra Guzmán durante su concierto en CDMX?

Alejandra Guzmán sufrió una nueva dislocación de cadera durante su presentación en la Arena Ciudad de México, el pasado viernes. El incidente ocurrió cuando, como parte de su espectáculo, se sentó sobre el cofre de un automóvil y, al intentar levantarse, tuvo dificultades para moverse.

Al notar lo que ocurría, sus bailarines se acercaron para ayudarla a moverse. La cantante explicó al público que se le había salido nuevamente la cadera y pidió ayuda médica. Minutos después, fue retirada del escenario en camilla y trasladada a un hospital, por lo que el concierto tuvo que ser suspendido.

Posteriormente, sus representantes informaron que la lesión no fue grave y que la cantante recibió atención médica especializada. También confirmaron que el espectáculo será reprogramado y pidieron a los asistentes conservar sus boletos.

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¡Este fue el momento exacto donde se le zafó la cadera a Alejandra Guzmán en su concierto en la Arena CDMX! 🚨😱💃🏻☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento https://t.co/J1oyBs22UA — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 28, 2026

¿Frida Sofía le lanzó una indirecta a su mamá tras su lesión? Esto publicó

En su perfil de Instagram, Frida Sofía ha compartido publicaciones relacionadas con la salud mental y las relaciones personales, en las que destaca la importancia de poner límites y tomar distancia de quienes no aportan cosas positivas a su vida.

“Quien se equiviocó cointigo sabe por qué te alejaste, pero finge no saberrlo para poder actuar como víctima”, “Yo nunca mentí, saben que desaparezco cada vez que algo no me gusta, que me encanta estar en soledad, que confío en pocas personas, que valoro el respeto y siempre ando en mi mundo”, dicen algunos de esos mensajes.

Aunque Frida no ha mencionado directamente a Alejandra Guzmán ni ha hecho referencia a su estado de salud, algunos seguidores interpretaron estos mensajes como posibles indirectas hacia su mamá, con quien mantiene una relación fracturada desde hace varios meses.

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Mensajes de Frida Sofía en redes sociales / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán?

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha estado marcada por varios conflictos y un distanciamiento que se hizo más evidente en 2021, cuando la joven acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunto abuso sexual durante su infancia. La situación provocó una fractura familiar, pues Alejandra respaldó a su papá, algo que Frida ha señalado como uno de los principales motivos para mantenerse alejada de su mamá.

Aunque recientemente surgieron versiones de un posible acercamiento, la reconciliación volvió a quedar en duda. En noviembre de 2026, Alejandra reveló que viajó a Miami para visitar a Frida y celebrar su cumpleaños, e incluso se dijo que habría rentado un yate para festejarla. Sin embargo, de acuerdo con versiones difundidas por la prensa, la celebración habría terminado en una nueva discusión por diferencias entre ambas.

La polémica creció cuando Frida negó que se hubiera producido el encuentro como lo contó su mamá y reiteró que no siente que Alejandra la apoye, especialmente por su postura frente a las acusaciones contra Enrique Guzmán.

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