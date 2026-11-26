Muchos recuerdan la imagen de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio abrazadas sobre el escenario de Los Ángeles durante una gira que realizaron juntas, mostrando su complicidad y unión. Sin embargo, a pesar de su “amistad”, la hija de Enrique Guzmán recuerda aquel momento como algo que “no volvería a repetir”. ¿Por qué?

Alejandra Guzmán y su conflicto con Paulina Rubio / Redes sociales

¿Cómo se llamó la gira de Alejandra Guzmám y Paulina Rubio?

En una conversación en el programa “Escorpión al volante”, conducido por el Escorpión Dorado, Alejandra Guzmán recordó el Perrísimas Tour, que en 2022 recorrió 22 fechas en Estados Unidos y cerró con las dos cantantes interpretando frente a frente “ Mío ” y “ Hey güera ”, temas asociados durante años a su enemistad.

Varios aseguraron que la gira fue un éxito total, no solo por la “enemistad” que ambas tenían, pues verlas juntas desenvolviéndose en el escenario era algo poro esperado, si no también por la gran cantidad de canciones que tienen.

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Perrísimas tour, gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Cuál fue el triángulo amoroso entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio?

Más allá de la gira, Alejandra Guzmán volvió al origen de la rivalidad: su historia con Érik Rubín, entonces integrante de Timbiriche, en los años noventa, afirmando que su único pleito vigente en el medio artístico es con Paulina Rubio, a quien reprocha haberle “bajado el galán”.

Rubín ha admitido que primero empezó a tener algo con Paulina, ambos siendo parte de Timbiriche, y que en ese lapso comenzó a salir con Alejandra. Contó también que Alejandra iba a verlo a los conciertos de Timbiriche, algo que a Paulina no le gustaba.

Alejandra cantó “ Hey güera ” y Paulina le respondió con “Mío”, y las dos se convirtieron en grandes éxitos que dieron significado a ese “triángulo amoroso” que se hizo famoso.

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Erik Rubín y Paulina Rubio juntos en Timbiriche / Redes sociales

Esto dijo Alejandra Guzmán sobre la gira que hizo con Paulina Rubio

Alejandra Guzmán fue dura al hablar sobre su gira con Paulina Rubio, que a pesar de aparecer abrazadas, definió la experiencia como “horrorosa”, pero que tuvo que aceptar “por presión”.

La hija de Silvia Pinal dijo lo siguiente en plena plática con el Escorpión Dorado:

Yo nada más tengo pleito con Pau, a mí me bajó el galán y eso se lo voy a reclamar toda la vida. (...) Yo creo que eso no era amor, eso era ego, de quién se queda con este güey. Alejandra Guzmán

Añadió que, tras pelear con Rubio desde el primer día, la cantante de “Ni rosas ni juguetes” ya no quería compartir canciones con ella:

Fue una gira horrorosa. Perdí mucho. Mucha paciencia, tiempo, dinero y esfuerzo. Luego como que ella no quería cantar conmigo porque nos peleamos el primer día. Alejandra Guzmán

Guzmán aseguró que esto se trató de un “error”, mismo que también fue empujado por sus mánagers y equipo. Alejandra también fue enfática en decir que NO colaboraría con Paulina Rubio, pero mostraría apertura con Gloria Trevi, con quien también ha tenido rivalidad.

Minuto 13:50.

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