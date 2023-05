Erick Rubín mintió a Paulina Rubio sobre haber cortado a Alejandra Guzmán para poder estar juntos ¡y lo cachó en la mentira!

Erik Rubín fue cuestionado sobre las relaciones amorosas que mantuvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. El ex Timbiriche contó los detalles que muy pocos sabían.

Pese a que han pasado casi treinta años, Erik Rubín recuerda bien cómo iniciaron los roces entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por su culpa, pues en su juventud ambas buscaron el amor en los brazos del cantante y su indecisión las llevó a enfrentarse a través de sus canciones, como Mío y Hey güera.

El integrante de Timbiriche reconoció que en un inicio fue novio de las dos intérpretes y no se podía decidir por una porque había desarrollado sentimientos por sus compañeras.

Sin embargo, nunca había contado que entre la decisión de elegir a una de las dos tuvo que mentir y en la mentira ¡Lo cacharon!. Fue en entrevista con Yordi Rosado este domingo 14 de mayo donde habló sobre lo sucedido con ambas cantantes.

“Entonces en el inter empecé a salir con Alejandra, nos empezamos a llevar muy bien, hacíamos buena pareja y después ya iba Alejandra a los conciertos y eso y a Paulina no le gusto y entonces Paulina un día me dijo, ‘pues qué onda ahora si podemos estar tú y yo’, y yo le dije: ‘no, pues es que ahorita yo ando con Alejandra’, pero en ese inter, pues si teníamos ondas Paulina y yo, me iba de gira estaba con Paulina llegaba a México y veía a Alejandra y la verdad es que yo, o sea Paulina me empezó a presionar de que ‘ya estuvo ahora si, tú y yo, ya no vamos a tener’ y entonces le dije no, no ahora si te prometo que llegando’ (cortaba a Alejandra) y literalmente llegue a México y supuestamente, pues si iba a verla para cortarla, pues obviamente no corte nada y entonces al día siguiente llegue en la mañana por qué estábamos de gira y me dice ‘qué onda como te fue ya’, (y contesto) ‘ahora si ya ya estuvo’, relató el cantante.

Sin embargo no contaba con que Paulina lo había seguido hasta la casa de Alejandra para asegurarse que cumpliera con su promesa, sin saber que Erick estaba pasándola de lo mejor con Alejandra, pues no la había cortado.

“Te vi salir ahorita a las 6 de la mañana”, fue el primer reclamo que recibió de la Chica Dorada; sin embargo, esto la hizo tomar una decisión y eligió estar con Paulina. Finalmente, el cantante mencionó que Alejandra Guzmán sí se enteró que también tenía algo con Paulina Rubio.

“Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía. Todo terminó con un par de bellísimas canciones”.