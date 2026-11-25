Poco después de que Kika Edgar y el periodista Lalo Salazar fueran relacionados sentimentalmente, la cantante habló frente a las cámaras sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida, aunque no precisamente en el terreno amoroso.

Y es que Kika recordó que atravesó un problema de salud muy complicado que incluso puso su vida en riesgo, por una infección que desencadenó una serie de complicaciones. Ahora, la cantante contó cómo vivió aquella experiencia y cómo se encuentra actualmente. ¿Ya está recuperada? Te contamos.

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Kika Edgar / Redes sociales

¿Qué problema de salud enfrentó Kika Edgar inicialmente?

Kika Edgar reveló que su problema de salud comenzó cuando contrajo salmonelosis, una infección causada por la bacteria Salmonella, que afecta principalmente el aparato digestivo.

Esta enfermedad suele adquirirse al consumir alimentos o bebidas contaminados y puede provocar síntomas como diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Aunque en muchos casos las personas se recuperan sin mayores complicaciones, la infección puede volverse grave si se extiende o provoca una deshidratación severa.

En el caso de la cantante, lo que comenzó como una infección terminó complicándose y afectando seriamente su salud, al grado de poner su vida en riesgo.

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Kika Edgar / Redes sociales

¿Cuáles fueron las complicaciones que sufrió Kika Edgar a causa de la salmonelosis?

En una reciente entrevista para ‘De primera mano’, Kika Edgar contó algunos detalles de aquel capítulo amargo que vivió por su salud, pues reveló que, a raíz de la salmonelosis que contrajo, la infección llegó hasta su apéndice, por lo que tuvieron que operarla de emergencia.

Pero todo no quedó ahí, ya que la situación se complicó aún más cuando descubrieron que era alérgica a algunos de los medicamentos que necesitaba para estabilizarse. Al no poder administrárselos, su estado de salud empeoró; sin embargo, afortunadamente, su cuerpo reaccionó de manera favorable y logró estabilizarse.

“Yo tuve salmomelosis. Se me complicó, se me fue al apéndice y me tuvieron que operar; y como yo soy alérgica a ciertas cosas de medicamentos, no podían darme lo que realmente atacaba a eso. Empezó a afectar todo mi cuerpo y fue ese problema.” Kika Edgar

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¡Kika Edgar sufrió CHOQUE SÉPTICO por SALMONELOSIS! La cantante revela su estado de salud tras estar enferma #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/7tJ0qkM2E4 https://t.co/HA88XEi7oZ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 25, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual de Kika Edgar?

Actualmente, Kika Edgar se encuentra bien de salud y ha retomado sus compromisos profesionales como cantante. La propia intérprete aseguró que su cuerpo reaccionó favorablemente después de las complicaciones que enfrentó, que celebrando la vida y sintiéndose agradecida por haber superado aquel difícil episodio.

“Sí, pero aquí estoy, todo bien, todo fue un trago bastante amargo. Aquí estamos, mi cuerpo reaccionó en algún momento y le doy gracias por estar acá. Aquí estoy, todo bien.” Kika Edgar

Cabe recordar que esta no ha sido la primera vez que Kika Edgar enfrenta un problema de salud que requiere atención médica de emergencia, pues anteriormente también tuvo que ser hospitalizada, por lo que ya había atravesado otras experiencias complicadas con su salud.

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