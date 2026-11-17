A pasado más de un año desde que Lalo Salazar y Laura Flores dieron por terminada su relación. Desde aquel momento, una de las teorías que comenzó a resonar en redes sociales fue sobre la posibilidad de que el conductor y periodista supuestamente tenía un vínculo sentimental con la cantante Kika Edgar. ¡Ella rompió el silencio!

Laura Flores y Lalo Salazar a mediados de 2025 / IG: @lalosalazar_oficial / @laurafloresmx

¿Cómo iniciaron los rumores de presunto romance entre Lalo Salazar y Kika Edgar?

Kika Edgar se vio envuelta en una controversia con Lalo Salazar y Laura Flores, luego de que muchos especularan que fue la presunta causante de la ruptura entre ambos famosos.

El momento que se hizo viral ocurrió durante una promoción en vivo en 2025, en el programa donde participa Lalo. Fue ahí que la artista, muy animada, le dedicó una canción al conductor:

“ Te quiero, Lalo… Esta canción se la canté a Lalo Salazar hace ratito y dije ‘¡Te amo, Lalo, te amo!’ ” dijo Kika en ese instante.

El público en general comenzó a señalar a Kika como la “tercera en discordia” de esta historia en 2025. ¿Qué dijo la cantante hace unas horas?

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¿Kika Edgar culpable de ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores? / Instagram

Kika Edgar rompe el silencio sobre su relación con Lalo Salazar

Kika Edgar fue invitada nuevamente al programa de noticias que presenta Lalo Salazar, donde ambos recordaron entre risas los rumores que surgieron en su momento.

Ambos tomaron con buen ánimo el momento, y Kika decidió cantarle entre risas “Lo siento mi amor”, para terminar así con los rumores que colocaban a ambos como una feliz pareja.

En tono de broma, Kika le pidió al presentador que mantuviera la distancia, pues, según explicó, suele verse envuelta en polémicas cuando se le relaciona con alguien: “ De lejos, luego me inventan chismes ”, dijo.

Al concluir su participación en el noticiero, Kika Edgar concedió una entrevista a Televisa Espectáculos, donde habló sobre el vínculo que la une con Lalo Salazar: No son novios, sino amigos .

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¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación sentimental?

Laura Flores y Lalo Salazar iniciaron su romance a comienzos del 2025, luego de volver a encontrarse tras más de veinte años sin verse. Aunque todo parecía marchar de maravilla, en junio la actriz difundió un comunicado en el que daba a conocer que la relación había terminado.

Sobre el fin de la pareja circularon numerosas versiones. En una charla con TVNotas, una fuente cercana a ambos aseguró que, presuntamente, Lalo se asustó cuando ella le propuso matrimonio apenas unos meses después de haber comenzado la relación.

Por su parte, Laura Flores comentó en una entrevista que, según ella, él la bloqueó poco después de que atravesara una crisis de salud:

No lo sé… Yo tengo un tema de hipoglucemia, se me baja el azúcar. Aparentemente él no lo sabía, y de repente me dio uno de estos episodios. Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso, se te duermen las manos, te pones mal. Yo dije: ‘necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte, no tengo por qué hacerlo. Perdón, todo me daba vueltas’. Laura Flores

En fechas posteriores, Laura Flores fue vinculada a La casa de los famosos México, por lo que muchos esperan que la actriz pueda formar parte del reality en próximas ediciones.

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