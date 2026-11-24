Meses después de que Germán Lizárraga se vistiera de luto por la muerte de su hermano ‘el Betón’ en agosto pasado, el cantante conocido como ‘el Rey de la banda’ volvió a dar de qué hablar tras sufrir un accidente en el programa De primera mano que terminó llevándolo al hospital. ¿Estuvo en riesgo su bienestar? Te contamos todos los detalles.

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Germán Lizárraga sufre caída en ‘De primera mano’. / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que Germán Lizárraga vivió en De primera mano?

Durante una emisión reciente de De primera mano, Gustavo Adolfo Infante relató cómo ocurrió el accidente de Germán Lizárraga durante su visita al foro. De acuerdo con el periodista de espectáculos, el cantante tropezó con un escalón ubicado en el área de cámaras al momento de su llegada.

Al caer al piso, estuvo a punto de golpearse contra una de las mesas de los conductores, pero alcanzó a evitar el impacto; sin embargo, sí sufrió heridas en el rostro. “El chorro de sangre, ya ven que la cara es bien escandalosa”, recordó Infante. Minutos después, los paramédicos del programa acudieron a auxiliarlo.

La visita de Germán Lizárraga al foro de De primera mano ocurrió el pasado 23 de noviembre y, pese a lo aparatosa que resultó la caída, el músico se puso de pie y cumplió con la entrevista que ya tenía pactada en el programa.

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Germán Lizárraga habla de la caída que sufrió en De primera mano. / Redes sociales

¿Germán Lizárraga tuvo que ser trasladado al hospital tras caída en De primera mano?

En entrevista con los micrófonos del programa De primera mano, Germán Lizárraga rompió el silencio sobre su caída en el foro y agradeció la atención recibida, especialmente de Gustavo Adolfo Infante. Aunque los paramédicos lo atendieron en el lugar, el cantante acudió al hospital tras sentirse mal al terminar la transmisión.

“Me curaron ahí, luego pasamos el programa y me sentí mal. Yo no quería venir para acá (al hospital), yo ya sabía que me iban a detener aquí. Cuando llegué aquí me estresé, me subió la presión, le tengo miedo a los hospitales”. Germán Lizárraga

Según explicó el propio Germán Lizárraga, su temor a los hospitales nació a raíz del tiempo que acompañó a su hija en clínicas antes de su fallecimiento, motivo por el cual agradeció haber sido dado de alta horas después de su ingreso: “Ya me mandaron al hotel”.

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¡Gustavo Adolfo Infante narra cómo se CAYÓ Don Germán Lizárraga en el foro De Primera Mano previo a entrevista! El músico ya acudió al hospital y nos cuenta cómo se siente #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/CHmNaedZme — De Primera Mano (@deprimeramano) November 24, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual de Germán Lizárraga tras caída en De primera mano?

Luego del incidente en De primera mano que le removió a Germán Lizárraga el recuerdo de la pérdida de su hija, el cantante agradeció las muestras de cariño y la preocupación que varios colegas del medio le expresaron tras su participación en el programa.

El intérprete de regional mexicano aseguró que su estado de salud es estable y que, tras la revisión médica, únicamente le indicaron guardar reposo antes de retomar la promoción de su nuevo proyecto musical.

“Me siento perfectamente, me atendieron de maravilla aquí, yo les agradezco. Me hicieron ya todo lo que tenían que hacer, ya me mandaron a reposar, pero ya mañana vamos a seguir con la ruta que tenemos”. Germán Lizárraga

Hasta el momento, ni Germán Lizárraga ni Gustavo Adolfo Infante han revelado nuevos detalles sobre el percance, pero quedó descartado que el cantante se encuentre en peligro tras el accidente en De primera mano.

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