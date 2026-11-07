‘De primera mano’ vive momento paranormal EN VIVO tras salida de Addis Tuñón: “¿Vieron eso?”

En medio de la controversial salida de Addis Tuñón, el programa ‘De primera mano’ vive una experiencia aparentemente paranormal durante una transmisión en vivo. ¿Una broma de mal gusto o algo sobrenatural dentro del foro? Te contamos los detalles.

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Se dice que un fantasma apareció en De primera mano / Redes sociales

Así se vivió la experiencia paranormal en ‘De primera mano’ durante transmisión en vivo

Todo ocurrió durante la emisión del pasado 3 de noviembre. Los conductores de ‘De primera mano’ estaban a punto de entrar al aire cuando la productora notó que un arreglo floral que se encontraba detrás de Lalo Carrillo se empezó a mover sin una explicación aparente.

Si bien al principio pensaron que podría ser una broma, después tomaron el tema un poco más en serio al ver que no había nada ni nadie que pudiera manipular las flores de cempasúchil. El más asustado fue Carrillo, quien intentó buscar una explicación ante el hecho.

Lalo Carrillo “Vean las flores que están atrás de mí, ¿ven cómo se mueven? Eso estaba previo al programa. Estaba platicando nuestra productora con nosotros y de repente se da cuenta de que se mueven esas flores. Se mueven como si alguien pasara y en automático preguntó si alguien había grabado ese momento”.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante se acercó al arreglo floral y explicó: “No hay nada aquí que pueda hacer que esto se caiga”. Al mismo tiempo, se puso a saltar junto a Carrillo para demostrar que las flores solo se podrían mover si alguien las manipulaba o había un temblor.

Érika González solo se limitó a reír y reiterar que lo ocurrido fue “extraño”. En tanto que, al retomar la palabra, Infante dijo esperar que no se tratara de alguna fuerza sobrenatural: “Lo veo muy extraño, pero quién sabe… Yo no quiero pensar que aquí haya un fantasma”, indicó.

Pese a lo peculiar de la situación, los presentes trataron de tomar las cosas con humor. Incluso el propio Carrillo pidió al público que se contactaran con él, en caso de que supieran cómo hacer una “limpia con huevos”.

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¿Por qué Addis Tuñón salió de ‘De primera mano’?

Otro tema que ha llamado la atención en relación con ‘De primera mano’ ha sido la salida de Addis Tuñón tras haberse desempeñado como una de las conductoras principales por 7 años. Su último programa fue el 30 de octubre.

Según explicó, quería enfocarse en otros proyectos, principalmente en un documental que está preparando. Aunque no dijo de qué se trata, se especula que trataría sobre el caso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón.

Si bien dio un motivo claro, aún hay especulaciones sobre el tema. Y es que, de acuerdo con el periodista Álex Kaffie, hay dos versiones sobre la supuesta verdadera razón por la que Addis tomó esa decisión, las cuales serían:

Mala relación con Gustavo Adolfo Infante : Se dice que el periodista solicitó a los ejecutivos de Imagen Televisión que la despidieran.

: Se dice que el periodista solicitó a los ejecutivos de Imagen Televisión que la despidieran. Apoyo a Imelda Tuñón: Se especula que la popularidad de Addis decayó después de solidarizarse con Imelda Tuñón en la guerra mediática y legal contra Maribel Guardia.

¿Por qué Addis Tuñón dejó De primera mano? / Redes sociales

¿Habrá más cambios en ‘De primera mano’?

Al menos de forma oficial, se desconoce si habrá otro cambio en ‘De primera mano’. No obstante, Kaffie llegó a mencionar en su momento que, presuntamente, ya habría un reemplazo para Addis Tuñón.

Aunque la decisión no sería definitiva, supuestamente, los ejecutivos se están decantando por Ana María Alvarado, quien trabaja en ‘Sale el sol’, otro programa de Imagen Televisión. Informó que sería presentada oficialmente en enero de 2027. Nada está confirmado aún.

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