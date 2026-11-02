Addis Tuñón enfrenta duras críticas tras salir del programa ‘De primera mano': La tachan de ‘antipática’, VIDEO

A casi una semana de que Addis Tuñón sorprendió al anunciar su salida del programa De primera mano, en redes se difundió un breve video en el que la periodista se sinceró sobre las razones de su despedida; sin embargo, su actitud causó críticas. ¿Es indiferente con sus colegas? ¡Te contamos los detalles!

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Addis Tuñón rompe el silencio tras salir de De primera mano, pero su actitud despierta indignación. / Instagram

¿Cómo anunció Addis Tuñón su salida del programa De primera mano?

Fue durante la tarde del 27 de octubre cuando Addis Tuñón sorprendió al anunciar su salida del programa De primera mano en plena transmisión. De acuerdo con la periodista, tras una plática con los ejecutivos del canal, tomó la decisión de despedirse para emprender nuevos proyectos.

“Dejo de primera mano. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”. Addis Tuñón

Tras llegar su último día, el viernes 30 de noviembre, Addis Tuñón explicó que se despedía del programa de espectáculos debido a que desde hace un año está trabajando con un grupo de profesionales en un documental, cuya temática está alejada de la farándula y representa un reto para su carrera.

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Addis Tuñón rompe el silencio tras salir de De primera mano, pero su actitud despierta indignación. / Capturas de pantalla

¿Qué dijo la periodista Addis Tuñón al salir del programa De primera mano?

Una vez que Addis Tuñón reveló las verdaderas razones de su salida del programa De primera mano, la prensa la acaparó a su salida del canal con preguntas sobre su próximo proyecto lejos de los espectáculos. De acuerdo con la periodista, se trata de una idea que ya está por cosecharse, pese al misterio con que se maneja.

“No estoy cacareando el huevo ni fanfarroneando. Yo sé que muchos artistas y muchas personas se van diciendo: ‘Es que tengo otro proyecto” y después no se les ve nada”. Addis Tuñón

En ese mismo encuentro, la periodista desmintió que tuviera una especie de rivalidad con Gustavo Adolfo Infante, quien la invitó a su programa de YouTube, pero su reacción en vivo generó especulaciones de posibles problemas entre colaboradores.

“Me sorprendió la propuesta que hace Gus de corazón. Amo a la familia, no solamente a Gustavo, amo a su esposa, amo a sus hijos y los amo desde la gratitud. Entonces, cuando Gustavo me hace la invitación al aire en ‘De primera mano’ me sorprendió”. Addis Tuñón

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Addis Tuñón rompe el silencio tras salir de De primera mano, pero su actitud despierta indignación. / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón fue criticada tras salir del programa De primera mano?

Ante los rumores que generó que Addis Tuñón dejara De primera mano, en redes se difundieron las declaraciones que Addis Tuñón dio al salir del programa y, aunque la periodista se respondió sin titubeos a los cuestionamientos, sus palabras generaron críticas.

A través de X, un usuario se unió a los comentarios negativos y juzgó su manera de responder de Tuñón, señalando que fue antipática con sus colegas pese a pertenecer al medio:

“Addis Tuñón se está equivocando en su actuar, ya que ella es periodista y la forma tan déspota con la que trata a los reporteros es muy cuestionable. Addis, si quieres emprender tu camino independiente en redes, no seas antipática con tu propio gremio”. Usuario de X

Hasta el momento, Addis Tuñón no se ha pronunciado al respecto sobre las críticas que enfrenta en redes, pero a su salida del programa De primer mano advirtió que se trasladaría a un rancho para unas grabaciones, por lo que su ausencia podría estar relacionada con su próximo proyecto. ¿Su decisión seguirá dando de qué hablar?

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