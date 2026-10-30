Lalo Carrillo habla de su salida de ‘De pisa y corre’ tras partida de Addis Tuñón de DPM; ¿ola de despidos?

Antes de confirmarse la salida de Addis Tuñón del programa ‘De primera mano’, Lalo Carrillo se despidió del noticiero ‘De pisa y corre’, donde compartía espacio junto a Paola Rojas.

Las salidas de ambos colaboradores generaron especulaciones sobre los cambios que se vivirán en Imagen Televisión, lo que llevó al periodista a romper el silencio. ¿Fue despedido? ¡Aquí te contamos!

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Lalo Carrillo rompe el silencio sobre los cambios en Imagen Televisión. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Lalo Carrillo del noticiero ‘De pisa y corre’?

Imagen Televisión sorprendió a su público con cambios en algunos de sus programas; uno de ellos relacionado con Lalo Carrillo. A través de la cuenta oficial del programa ‘De pisa y corre’, se dio a conocer que el martes 27 de octubre era el último día del periodista junto a Paola Rojas.

“Hoy nos toca despedir a nuestro querido Lalo Carillo. Aunque ya no nos acompañará en De pisa y corre, siempre será parte de esta gran familia y de los momentos que compartimos juntos”, se lee en la publicación de Instagram.

A lo largo del video, Paola Rojas explica que su salida se debe a nuevos proyectos en Imagen Televisión; sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar, pues tan solo unas horas después, Addis Tuñón también compartió que este viernes 30 de octubre sería su último programa en ‘De primer mano’.

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¿Qué dijo el periodista Lalo Carrillo sobre las especulaciones de su salida del programa ‘De pisa y core’?

Tras los rumores que se generaron una vez que se destapó que Lalo Carrillo y Addis Tuñón dejarían sus espacios en los programas de Imagen Televisión, el periodista puso fin a los dimes y diretes a través de un breve video en el que también agradeció el cariño del público.

“Yo estoy perfecto; esto es parte de la empresa porque hay nuevos planes. Entonces les quiero agradecer muchísimo, pero todo bien”. Lalo Carrillo

Lalo Carrillo rompe el silencio sobre los cambios en Imagen Televisión. / Redes sociales

Pese a su explicación, su salida conmovió a gran parte de sus seguidores, quienes se hicieron presentes en redes con comentarios como: “Me gusta mucho su trabajo”, “Lo vamos a extrañar mucho”, “Eres único, mucho mucho éxito”, “No te vayas, me caes requetebien”, entre otros.

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¿Quién es el nuevo conductor del programa ‘De pisa y corre’ tras la salida de Lalo Carrillo?

A más de un año de que Mauricio Mancera se integra al programa ‘Sale el sol’, se dio a conocer su llegada al noticiero ‘De pisa y corre’ tras la salida del periodista Lalo Carrillo. La noticia de su incursión al programa estuvo a cargo de Paola Rojas, quien externó su admiración y el gusto de trabajar junto a él.

De esa manera, ‘De pisa y corre’ vive otra etapa con la llegada de nuevos talentos previo al lanzamiento de más proyectos en Imagen Televisión. Por el momento, Lalo Carrillo continúa en ‘De primera mano’ y se desconocen los detalles de su próximo proyecto en la empresa, mientras que Mauricio Mancera permanece en ‘Sale el sol’ pese a su incursión en el noticiero. ¿Sorprenderán con más cambios?

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