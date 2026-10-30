Addis Tuñón revela las verdaderas razones de su salida de DPM; ¿por la pólémica con Imelda? “Tengo mucho miedo”

Después de que Addis Tuñón reveló que dejaría de ser conductora de ‘De primera mano’, comenzaron a surgir numerosos rumores sobre las razones detrás de su salida.

Algunas versiones apuntaban a un supuesto despido por parte de Gustavo Adolfo Infante, mientras que otras relacionaban su salida con la polémica legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, en la que la periodista se había visto involucrada.

Sin embargo, después de varios días de especulaciones, Addis finalmente aclaró el motivo de su salida durante su última aparición en el programa.

¿Qué fue lo que dijo y por qué decidió dejar ‘De primera mano’? Te contamos.

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Cómo anunció Addis Tuñón que dejaría ‘De primera mano’?

Durante la emisión del martes 27 de octubre de ‘De primera mano’, Addis Tuñón sorprendió a sus compañeros y al público al anunciar en vivo que dejaría de formar parte del programa, luego de siete años como conductora.

La periodista explicó que había conversado previamente con los directivos de Imagen Televisión y que había decidido emprender un nuevo camino profesional.

“Dejo de primera mano. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos” Addis Tuñón

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gustavo Adolfo Infante a la salida de Addis Tuñón?

Días después del anuncio de Addis, Gustavo Adolfo Infante contó, a través de su canal de YouTube, cómo se enteró de la noticia y cuál fue su reacción ante la decisión de su compañera.

El periodista relató que se enteró ese mismo día, durante la junta previa al inicio del programa. Además, señaló que habló personalmente con Addis, quien le explicó los motivos por los que había decidido dejar ‘De primera mano’.

Gustavo aclaró que se trató de una decisión unilateral por parte de la periodista, con lo que desmintió las versiones que apuntaban a un supuesto despido por parte de él.

Asimismo, prefirió reservarse los motivos de Addis y señaló que sería ella misma quien hablaría al respecto durante su última aparición en el programa.

“A las 2 de la tarde tenemos junta para leer el guión, y ahí me dieron la noticia de que Addis tomó la decisión de dejar el programa este viernes (...) Después hablé con Addis y ella, no puedo decir lo que me dijo, trae unos planes importantes y ella lo va a anunciar de viva voz el viernes... Fue una decisión de manera unilateral y tomada por Addis Tuñón.” Gustavo Adolfo Infante

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¿Gustavo Adolfo Infante despidió a Addis Tuñón de ‘De primera mano’? / Redes sociales

¿La salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’ está relacionada con la polémica legal de Imelda Tuñón?

Durante la emisión del viernes 30 de octubre, tal como se había adelantado, Addis Tuñón habló con más detalle sobre su salida de ‘De primera mano’.

La periodista dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento por los siete años que formó parte del programa y explicó el motivo por el que decidió cerrar su ciclo en el programa

Addis reveló que desde hace aproximadamente un año trabaja junto a un grupo de profesionales en un proyecto personal: un documental cuya temática está alejada del mundo del espectáculo y que representa un nuevo reto en su carrera.

Aunque no brindó más detalles sobre esta producción ni reveló cuándo podría estrenarse, dejó claro que se trata de un proyecto que le genera mucha ilusión.

“Tengo mucho miedo, el miedo que da el aventarse, el ser valiente (...) En pos de algo más incómodo, pero que necesito vivir. Hace un año, tengo a todo un equipo de profesionales trabajando conmigo en un proyecto que vale todo este riesgo. Pronto, en otro tenor, no de espectáculos, pueda yo compartirles esto... No es lo que se ha dicho, pero les aseguro que este documental va a cimbrar corazones.” Addis Tuñón

Por otra parte, durante su despedida no mencionó que su salida estuviera relacionada con el conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, pese a que anteriormente se vio involucrada en la polémica luego de que se le señalara como posible tutora del nieto de la actriz.

Por tanto, la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’ responde a motivos personales y no a la polémica de Imelda Tuñón, como se había especulado anteriormente.

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