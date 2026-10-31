¿Laura Bozzo con solo 10% de posibilidades de sobrevivir? Hija de la conductora revela detalles de su salud

Luego de que dieran casi por muerta a Laura Bozzo, debido a falsos rumores en redes sociales, fue la hija de la conductora la que rompió el silencio y contó lo difícil que fue para su madre desde el momento uno de su hospitalización, asegurando que estaba casi “al borde de la muerte”. ¿Por qué?

Laura Bozzo estuvo al borde de la muerte / Mezcalent

¿Cuándo fue hospitalizada la conductora peruana Laura Bozzo?

El 13 de octubre se difundió que Laura Bozzo fue hospitalizada de urgencia en Acapulco. Según se informó entonces, fue intervenida quirúrgicamente por un problema intestinal.

Su hija Alexandra aseguró en ese momento que la operación salió bien y que la conductora peruana se encontraba estable:

Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien. No han pasado 24 horas, pero ya le está haciendo efecto todo. Está bien. Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien. Alexandra, hija de Laura Bozzo

Más tarde, Bozzo fue llevada a una clínica en la Ciudad de México, lo que avivó las especulaciones en redes sociales. Un colaborador suyo explicó que la conductora requería estudios médicos más detallados.

Según datos filtrados en algunos medios, la presentadora padeció complicaciones relacionadas con una peritonitis, un choque séptico y una neumonía.

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Laura Bozzo tras ser trasladada a hospital de CDMX / Redes sociales

Hija de Laura Bozzo habla sobre el mal pronóstico de salud que tenía la conductora

Luego de que se empezara a manejar el presunto y FALSO fallecimiento de Laura Bozzo (por una publicación de Alfredo Adame), la hija de la conductora peruana, Victoria, fue quien compartió algunos detalles de la salud de su madre.

Según refirió, los doctores le daban un mal pronóstico a Laura, incluso se manejaba la posibilidad de que no sobreviviera:

Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que entraron creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo

Victoria aseguró que en el hospital de Acapulco le salvaron la vida, y que tras ser sometida a cirugía, fue trasladada a CDMX para poder continuar con su recuperación. Aunque su llegada a un hospital público fue ampliamente criticado, ella defendió dicha decisión:

La trasladan a uno de los mejores hospitales de México que es el Hospital General. Siento que se ha hecho mucho del '¿Por qué ese hospital?’ Es uno de los mejores hospitales de México. Victoria de la Fuente

Fue así que definió lo sucedido con su madre como “un milagro”, luego de que el escenario fuera muy complicado para la presentadora peruana.

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Ellos son los supuestos herederos de Laura Bozzo en caso de que la conductora fallezca

Luego de que el pronóstico de Laura Bozzo fuera casi considerado “reservado”, fans e internautas se preguntaron sobre los herederos de la conductora en caso de que ella falleciera.

Bozzo jamás se ha pronunciado sobre su patrimonio ni sobre si dejó testamento. Aun así, hay quienes especulan que la conductora heredaría todo a sus hijos y a su nieto, quienes serían los posibles herederos:



Victoria de la Fuente Bozzo: Hija mayor

Alejandra de la Fuente Bozzo: Hija menor

Su nieto por parte de Victoria.

Aún frente a este escenario, amigos cercanos a Laura Bozzo han pedido que sea trasladada de hospital, pues creen que ahí no recibe los mejores cuidados.

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