Laura Bozzo grave en el hospital por una sepsis abdominal, mientras que su familia sale de fiesta, aseguran

La salud de Laura Bozzo ha sido motivo de preocupación en los últimos días. La peruana fue hospitalizada en Acapulco por una obstrucción intestinal y tuvo que ser operada de emergencia. Si bien se decía que estaba mejorando, poco después fue trasladada a una clínica en Ciudad de México. Actualmente continúa internada allí.

Más actualizaciones surgen sobre el estado médico de la llamada ‘señorita Laura’. Incluso se filtró que, presuntamente, familiares de ella, lejos de estar preocupados, estarían de fiesta. Esto es lo que se sabe.

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Laura Bozzo fue operada de emergencia por un problema intestinal / Mezcalent

¿Laura Bozzo empeoró tras la cirugía de emergencia que tuvo?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la conductora Laura Bozzo llegó al hospital de Acapulco con un diagnóstico médico de “deshidratación y obstrucción intestinal”. Por ello, los doctores decidieron operarla lo más pronto posible. Desafortunadamente, surgieron complicaciones tras la intervención y la familia la trasladó a CDMX para una mejor atención.

“Llegó al hospital con el diagnóstico clínico de una deshidratación, obstrucción intestinal. La metieron en un quirófano de urgencia y después de la cirugía se puso grave… Yo hablé con Cristian Zuárez, su expareja. El argentino me dijo: ‘Laura está grave’. Cristian dice que está grave”, indicó.

Ceriani también mencionó que la peruana llevaba un tiempo luchando con problemas en el intestino, pero que ahora la situación estaba cerca de ser crítica. En tanto que el empleado de Bozzo indicó en entrevista que Laura presentaba fuertes dolores estomacales desde el fin de semana pasado.

Por otra parte, conductores del programa ‘HOY’ informaron este 16 de octubre que realmente la famosa estaría luchando contra una sepsis abdominal y los doctores estarían realizándole estudios para valorar si necesita volver al quirófano.

“Bozzo fue operada en Acapulco debido a una úlcera perforada e ingresó al hospital con datos de sepsis abdominal. El día de ayer se le aplicó una tomografía para descartar que tenga abscesos o alguna fuga intestinal que amerite que vuelva al quirófano. La conductora va tolerando el medicamento que se le ha suministrado”. Sebastián Reséndiz

También comentaron que Bozzo está siendo acompañada por sus hijas en todo momento, quienes estarían al pendiente ante cualquier vicisitud.

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Laura Bozzo está en un hospital de CDMX / Mezcalent

Familia de Laura Bozzo se va de fiesta durante crisis médica de la conductora, aseguran

En su más reciente programa de YouTube, Javier Ceriani informó que, presuntamente, solo pocas personas están acompañando a Laura Bozzo en estos momentos tan complicados. Tan solo sus hijas y algunos allegados.

Y es que, supuestamente, el resto de la familia prefiere irse de fiesta en Acapulco. Así fue como lo informó Ceriani:

Javier Ceriani “Dicen que los familiares de Laura… no estoy hablando de la hija que se fue con ella a la Ciudad de México. En Acapulco… estaban esperando que a la pobre señorita Laura la metieran en una ambulancia con un empleado que tiene y, cuando se va la ambulancia, ¿qué creen que hicieron? Todos los amigos y familiares de Laura que la mandaron en una ambulancia…No les daban las piernas para irse a disfrutar de Acapulco, a los antros, a las discos, a empedarse y a bailar. Se fue todo el personal y la familia a la zona de Condesa de Acapulco y la dejaron sola… a aprovechar que todos estaban juntos… Se fueron todos a divertirse”.

Aseguró que esto era información confirmada: “Algunos no conocían Acapulco y no les importó nada la señorita Laura. Esto es vergonzoso”, sentenció. Cabe mencionar que esto no ha sido corroborado por ningún allegado a la conductora.

El estado de salud actual de Laura Bozzo HOY, viernes 16 de octubre

Hace unos momentos, la prensa tuvo la oportunidad de entrevistar al asistente de Laura Bozzo, quien dio una actualización sobre el estado médico de la presentadora. En sus palabras, ella está “grave, pero estable”.

“Se ha especulado mucho sobre si ya está más grave o si hasta falleció. Les quiero decir que apenas vamos a cumplir las 72 horas desde que llegó acá. Por protocolo, nunca mandan un expediente de un hospital a otro. Aquí tienen que empezar a hacerle estudios, valorarla. La señora va evolucionando bien. Ya está un poco menos sedada. Sigue inconsciente. No fue una cirugía menor. Fue una cirugía complicada por el reventamiento de la úlcera”, indicó.

Confirmó que la conductora sí tiene una “sepsis”, es decir, una infección dentro del cuerpo, la cual está siendo combatida con antibióticos y el tratamiento necesario.

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