¡Paola Suárez “mala copa” en La mansión VIP 2! Pelea con Rod Contreras y ‘aterroriza’ a doña Alegría

“Paola Suárez y su participación en ‘La mansión VIP 2’ están dejando mucho que desear”; al menos eso es lo que piensan algunos usuarios tras lo ocurrido en la primera fiesta de esta temporada. Y es que la influencer “malacopeó”. No solo hizo desfiguros y se puso a pelear con Rod Contreras, sino que también “aterrorizó” a doña Lety, también conocida como “doña Alegría”. Te contamos qué pasó y cómo está la famosa.

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Paola Suárez se cayó de la silla durante la fiesta de ‘La mansión VIP 2' / Redes sociales

Paola Suárez y sus “desfiguros” en la primera fiesta de la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’

Tras unos primeros días llenos de tensión, principalmente por la salida de Dani Flow y Jorge Durán, los participantes restantes de ‘La mansión VIP 2’ tuvieron la oportunidad de relajarse un poco y disfrutar de una fiesta a la que asistieron invitados especiales como Lupita TikTok y Óscar Maidón.

Con temática de los ochenta y alcohol de por medio, todo parecía ir bien hasta que Paola Suárez comenzó a hacer ciertos “desfiguros” que dieron mucho de qué hablar. Y es que la influencer, pasada de copas, se cayó de su silla y hasta comenzó a presumir sus ganancias.

En una intensa discusión con Rod Conteras, dijo que ganaba mucho dinero, por lo que no tendría problemas en pagar la multa por golpear a alguien dentro del show.

“La gente realmente no sabe cuánto gano (con su canal de YouTube)... Ahorita se me puede soltar la lengua y decirles cuánto gano . Si le pego a alguien es por coraje. Si alguien quiere sacarme, venga a provocarme y le pego, a mí me vale que me expulsen, yo pego”. Paola Suárez

Si bien Maidón intentó tranquilizarla, eso pareció empeorar más la situación, pues señaló que muchos de los presentes le caían mal: “Yo andando peda les voy a decir: ‘Tú me caes mal, tú me caes mal, tú me caes mal’”, expresó.

El momento se calmó un poco después de que Óscar y Suárez se dieran la mano. El cantante aprovechó este instante para decirle que no aprobaba su comportamiento. Incluso le dijo: “Voy a hacer que te saquen”.

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Borracha Suárez, mala copa Suárez, presumida Suárez, millonaria Suárez, impertinente Suárez. #LaMansiónVIP #LaMansiónVIP2 #PaolaSuárez https://t.co/OCuxmJJNmq — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 14, 2026

¿Por qué doña Alegría le tiene “miedo” a Paola Suárez en ‘La mansión VIP 2’?

En los últimos días, doña Alegría y Paola Suárez han tenido sus diferencias, principalmente después del cambio de cuartos. La influencer pidió que la señora se fuera a otra habitación, ocasionando que esta última se molestara y hasta insistiera en que todos estaban en su contra.

Durante la fiesta, la madre de Poncho de Nigris expresó haberse sentido intimidada ante las actitudes “malacopa” de Paola.

“Está súper mal. Ya que se la lleven. Va a aventar la mesa y todo. Ay no”. Doña Alegría

Tanto fans como algunos de los presentes concordaron en que Paola “sí estaba mal”. El resto de los habitantes hasta pidieron la intervención de la producción.

Doña Alegría se dijo preocupada por el comportamiento de Paola Suárez en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Qué pasó con Paola Suárez tras su borrachera en ‘La mansión VIP 2’?

Tras ver las actitudes de Paola Suárez en la fiesta, la producción de ‘La mansión VIP 2’ decidió intervenir y se la llevó a un lugar aislado. Posteriormente, el propio HotSpanish habló con los demás y les explicó lo que estaba pasando.

“La están atendiendo para que se tranquilice. Queremos que se relaje un poquito, Paolita, pero queremos que la fiesta continúe”, indicó.

Con esto, se echan por tierra los rumores que comenzaron a surgir acerca de que pudo haber sido expulsada del proyecto por su comportamiento. Hasta este momento, al revisar las cámaras, se puede observar a los participantes dormidos.

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