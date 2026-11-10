La mansión VIP: Paolita Suárez sufre descuido en el jacuzzi frente a las cámaras, ¿se le vio todo? VIDEO

Hace pocos días, Marizel sufrió un incómodo descuido durante una de las emisiones de ‘Me caigo de risa’, y ahora otra personalidad del espectáculo pasó por un momento bochornoso a causa de un incidente similar.

Se trata de Paolita Suárez, integrante de ‘las Perdidas’ que compite en ‘La mansión VIP’. Precisamente, fue dentro de ese reality donde vivió unos segundos de vergüenza frente a sus compañeros y las cámaras.

¿Cómo fue el descuido de Paolita Suárez? Aquí te contamos los detalles. ¡Enseñó de más!

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Paola Suárez / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en que Paolita Suárez sufrió un descuido en La mansión VIP?

Todo ocurrió cuando los participantes del reality se metieron al jacuzzi para seguir con la convivencia.

Paolita Suárez llegó luciendo un atrevido bikini y cubriéndose con un camisón de tela negra transparente. Sin embargo, cuando estaba a punto de quitárselo, la influencer pasó una mano por su entrepierna y se percató de que el traje de baño no la estaba cubriendo por completo, por lo que no dejó nada a la imaginación y reaccionó apenada y rápidamente se cubrió con la mano.

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¿Cómo reaccionaron los participantes ante el descuido de Paolita Suárez?

Aunque la integrante de ‘las Perdidas’ intentó disimular el incómodo momento, sus compañeros se dieron cuenta de lo ocurrido y reaccionaron entre risas. Tanto ellos, como Paolita, se tomaron el incidente con humor y el descuido no pasó a mayores.

Sin embargo, algunos participantes continuaron con las bromas y lanzaron comentarios en alusión a lo que habían visto.

En un momento del clip, incluso se escucha a alguien decir: "¡Está sacando la pata el bebé!”, mientras Paolita seguía riéndose de la situación.

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Descuido de Paolita Suárez en ‘La mansión VIP’ / Captura de pantalla

¿Quiénes son los participantes de la segunda temporada de La Mansión VIP?

La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, inició el 8 de noviembre y tiene una lista de 16 participantes, entre los que destacan influencers, cantantes y creadores de contenido.

Estos son los famosos que fueron anunciados como habitantes de la segunda temporada:



Karely

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría (Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris)

Cintia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

Cukis

Jorjais

Jlexis

Abel Robles

Odette Orlena

Dani Flow

Sin embargo, Dani Flow abandonó ‘La mansión VIP’ a pocas horas de su estreno, por lo que el creador, HotSpanish, dijo que posiblemente entraría un nuevo participante.

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