La mansión VIP 2: Estos son los premios y confirmados del reality creado por ‘HotSpanish’, ¡un dineral!

El fenómeno digital de La mansión VIP, el reality creado por ‘HotSpanish’, tuvo gran éxito en su primera edición, por lo que no dudó en repetir el proyecto. Tras revelar a los confirmados de esta temporada, FILTRAN los jugosos premios que obtendrán. Te contamos los detalles.

A punto del estreno de La mansión VIP 2 / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son los famosos confirmados de La mansión VIP 2?

Hasta el 4 de noviembre, la expectativa por La mansión VIP 2 continúa creciendo, y es que importantes nombres se han confirmado para la nueva edición del reality. Te dejamos la lista en el orden en que se fueron anunciando:



Karely, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, Doña Alegría, Cinthia Cossio, Rod Contreras, Bellakath.

¿Será una mejor edición que la primera?

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¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de La mansión VIP 2?

Una de las principales razones por las que figuras del espectáculo terminan entrando a un reality es por el premio. Millones de pesos se reparten desde el sueldo semanal de cada uno, hasta la cantidad que se lleva el ganador. Así como en La casa de los famosos México el premio ganado por Mariana fue de cuatro millones de pesos, La mansión VIP tiene otra importante cifra.

Se reveló que el ganador de La mansión VIP 2 se lelvará un acumulado de dos millones de pesos , siempre y cuando logren sortear las nominaciones, obtengan el cariño del público y resistan un mes entero de convivencia.

La cifra iguala el monto entregado en la primera temporada, por lo que las alianzas, las traiciones y el voto del público definirán el destino de cada famoso. ¿Quién es tu favorito?

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HotSpanish al frente de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver el estreno de La mansión VIP 2?

Para seguir cada momento de La mansión VIP 2 de forma exclusiva y totalmente gratuita debes sintonizar el canal oficial “HotSpanish Vlogs” en YouTube.

En TikTok también se podrán seguir los clips más virales de la temporada, así como las cuentas de cada participante y sus episodios más polémicos. ¿Listo para el relajo?

La ganadora de la primera temporada fue Sol León, la creadora de contenido que fue vinculada sentimentalmente a ‘Maza clan’ en el reality.

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