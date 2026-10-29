¡Mariana Ochoa no ha recibido ni un peso de LCDLFM 2026! Destapa la razón por la que no ha cobrado el premio

Tras el éxito que Mariana tuvo con tremendo show en ‘la Maraka’ tras ganar La casa de los famosos México 2026, la cantante reveló que, tras casi un mes de que concluyó su participación en el reality show 24/7, no ha recibido ni un peso del premio. ¿La dejaron sin dinero? ¡Te contamos los detalles!

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¡Mariana Ochoa no ha recibido ni un peso de LCDLFM 2026! / Redes Sociales

¿Cómo fue el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Fue el pasado 4 de octubre cuando Mariana se consagró como la ganadora de La casa de los famosos México 2026. Su triunfo generó un sinfín de especulaciones debido a que durante la primera semana del reality se convirtió en la primera eliminada, pero gracias al ‘exilio’ regresó a la competencia.

Pese a las controversias que generó su reintegración al programa 24/7, la exintegrante de OV7 se fue convirtiendo en una de las favoritas del reality; sin embargo, su triunfo generó rumores de ‘supuesto’ fraude debido a que se especuló en redes que presuntamente habría firmado un contrato para aceptar regresar al programa.

Pese a que al salir del reality Mariana negó todas las versiones y solo aceptó que intentó negociar su duración, la polémica sigue rodeando a la cantante. Ahora, ha generado intriga su reciente confesión sobre el pago del millonario premio. ¿Lo perdió?

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¡Mariana Ochoa no ha recibido ni un peso de LCDLFM 2026! / Redes sociales, La casa de los famosos México

¿Qué dijo Mariana sobre los 4 millones de pesos que ganó en La casa de los famosos México 2026?

Durante su reciente participación en un pódcast, Mariana compartió que hasta el día de hoy no ha recibido el premio de los 4 millones de pesos que ganó en La casa de los famosos México; sin embargo, no hay de qué alarmarse, pues de acuerdo con la cantante, es un proceso que puede llegar a tardar hasta seis meses.

“Tarda en llegar entre tres y seis meses. No sé administrativamente qué proceso sea, pero desde que hablé con Mayito, Mayito me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia. Y a mí me dijeron que entre tres y seis”. Mariana

Cabe mencionar que ganadores de las ediciones pasadas han mencionado que, aunque el premio es de 4 millones de pesos, tras los descuentos correspondientes, la cifra final que cobran es de poco más de 2 millones de pesos, para los cuales ya tiene planes Mariana.

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¿En qué tiene pensado Mariana usar el premio que recibirá en La casa de los famosos México?

Tras salir de La casa de los famosos México 2026, Mariana reveló los planes que tenía con el dinero. Durante una conferencia de prensa con el resto de los finalistas, la cantante explicó que una parte sería donada a una de las fundaciones que apoya desde hace algunos años.

Mientras que el resto del dinero tiene pensado usarlo en su carrera como solista y dar el enganche para una casa, pues así se los prometió a sus hijos en caso de ganar el reality. Por el momento, Mariana está a la espera de recibir el premio, pero no se ha detenido en seguir construyendo su carrera.

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