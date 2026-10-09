¿Maxine Woodside vetada de LCDLFM? Le habrían hecho el ‘fuchi’ en la gira de medios: “Hubo una molestia”

Luego de que Maxine Woodside ventiló el reclamo que recibió por exponer que Mariana sería la ganadora de La casa de los famosos México 2026, la periodista de ‘Todo para la mujer’ reveló que la producción del reality show 24/7 la dejó fuera de la gira de medios de los finalistas. ¿Consecuencias por sus palabras? ¡Te contamos los detalles!

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¿Maxine Woodside vetada de LCDLFM? / Redes sociales

¿Quién le reclamó a Maxine Woodside por hablar de Mariana en LCDLFM 2026?

Antes de la final de La casa de los famosos México, Maxine Woodside habló sobre el posible triunfo de Mariana y un supuesto trato con la producción; pese a que dejó claro que la información era un ‘chisme de pasillo’, sus palabras generaron reclamos.

Tras el triunfo de Mariana en LCDLFM, la periodista compartió en su programa que había recibido un reclamo por hablar sobre el posible triunfo de la cantante en el reality 24/7. La periodista explicó que ella había hecho énfasis en que Mariana era su favorita, incluso confesó que constantemente votaba por ella, pero nunca aseguró que sería la ganadora.

“Me vino a reclamar el representante de Mariana. ¿Que por qué yo había dicho que iba a ganar Mariana? Porque se me dio la gana. Todavía me dice: ‘A ver cómo lo arreglas’. Yo cómo lo voy a arreglar”. Maxinne Woodside

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Maxine Woodside ventila reclamo por comentario sobre Mariana antes de la final de LCLDFM 2026. / Redes sociales, La casa de los famosos México

¿Maxine Woodside fue vetada de LCDLFM por hablar del posible triunfo de Mariana?

Días después de que Maxine Woodside habló del reclamo que recibió por parte del supuesto representante de Mariana, la periodista sorprendió al revelar que quedó fuera de la gira de medios de los finalistas de La casa de los famosos México 2026.

Según Woodside, iban a recibir a Mariana, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa en el foro, pero de último momento la producción les avisó que tenían su agenda llena y no se podría concretar la entrevista; sin embargo, la exOV7 sí asistió, pero fue por decisión independiente al programa 24/7.

“Nos hizo el feo el elenco de La casa de los famosos. Mariana vino porque Raúl Rubí (su representante) platicó con nuestra productora Flor Plata, pero parece que hubo una molestia y nos sacaron de la agenda”. Ernesto Buitrón

Woodside explicó que la visita de Mariana estuvo fuera de dicha agenda y se dio porque la producción del reality 24/7 le comentó que ya no tenían ningún compromiso, por lo que la intérprete, junto con su representante, tomó la decisión de acudir al programa ‘Todo para la mujer’.

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¿Por qué la producción de La casa de los famosos México 2026 se habría enojado con Maxine Woodside?

Maxine Woodside aseguró que, tras la gran final de La casa de los famosos México 2026, estaba acordado que los cinco finalistas asistirían al programa de radio, como en los años pasados, pero al parecer fue una nota que presentaron días anteriores lo que los dejó fuera del tour de medios.

“Se molestaron por una nota que probablemente publicamos aquí y que se hizo la semana pasada”, comentó el periodista Ernesto Biutrón, a lo que Maxine agregó:

"¿Eso dijo Noguerón? Que habíamos hablado mal de La casa de los famosos, pero si hablamos diario de La casa de los famosos, digo, se comentaron las cosas que pasaban dentro de ‘La casa’ y los días que estaban dormidos, decíamos que estaban dormidos. Lo bueno y lo malo”. Maxinne Wodside

Ante la incógnita sobre la verdadera razón por la que no pudieron recibir a los finalistas de LCDLFM en el foro, Maxine Woodside señaló que siempre se habló del proyecto y se externó una opinión. Por el momento, Rosa María Noguerón no ha dado su versión de los hechos, pero usuarios señalan que la gira de medios no fue igual a otras temporadas. ¿Siguen las rivalidades?

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