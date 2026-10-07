Mariana revive polémica del vestido con Gema Garoa en ‘LCDLFM’: “Nadie va a querer vestirla” VIDEO

El triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ sigue dando de que hablar, y es que ahora el tema no solo es si Moisés Peñaloza piensa que el triunfo de la cantante fue injusto, pues es la misma exOV7 la que está reviviendo polémicas del reality, ¿qué dijo? Aquí los detalles.

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo inició la polémica del vestido de Mariana en LCDLFM?

Fue durante la quinta gala de nominación cuando Gema Garoa arremetió contra Mariana luego de haber sido salvada por el público y regresar por el carrusel.

Visiblemente molesta, Gema Garoa se acercó a Aldo Rendón y empezó a criticar el look que la cantante había elegido para esa noche: “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”.

A los pocos instantes Mariana entró a la habitación en la que Gema y Aldo estaban, por lo que ambos se quedaron callados, marcando uno de los momentos más virales de ‘La casa de los famosos México’.

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Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

Mariana habla de las críticas de Gema Garoa en LCDLFM

En entrevista con ‘Sale el sol’, la ganadora de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ recordó el momento en el que Gema Garoa, exhabitante del reality se burló de un vestido que había llevado en una gala de eliminación.

Mariana mencionó que se sentía mal por la actriz pues le había ido muy mal por sus dichos, e incluso aseguró que nadie la iba a querer venir una vez saliendo de ‘La casa’:

“No, no pero pobre Gema porque le fue re mal… no sabe a lo que se va a enfrentar, nadie va a querer vestirla” Mariana

Defendiendo su punto, la cantante mencionó que al acudir a un evento, o en este caso a un programa de televisión, es importante conocer el código de etiqueta: “de entrada una gala es de vestido largo ¿no? Hay que entender las etiquetas”.

"Pobre Gema porque le fue remal" no le han dado el celular a Mustiana, no ha visto que cuando "ganó" no fue tendencia, le cae mierda a sus tuits, su música es horrible. Esa pobre gata piensa que tiene respaldo de medio país. Mitomana Ochoa https://t.co/S08MYISZE6 — Pindter✨🐍 (@PindterParker_) October 7, 2026

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¿De dónde era el vestido de Mariana del que se burló Gema Garoa en LCDLFM?

Aunque al principio de la polémica del vestido de Mariana muchos aseguraron que se trataba de un diseño de Nicole + Felicia, poco después el propio diseñador de la pieza, Felipe Alvarado, reveló que era suyo.

Mariana fue la primera finalista de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Según detalles revelados por el diseñador mexicano, se trata de una pieza bordada de pies a cabeza que requirió mucho tiempo de trabajo artesanal, por lo que su precio de venta si supera los tres mil dólares.

Previamente el vestido fue utilizado por Lupita Jones en un evento de Mexicana Universal en 2022.

Como parte de su comunicado, Felipe Alvarado aseguró: “Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”.

Tras el inesperado triunfo de Mariana, Ese Pérez y Gema Garoa se han visto bastante incómodos en las entrevistas. Esto es lo que dice su lenguaje corporal, según Maryfer Centeno.